Gaziantep, 55 milyon liralık 8 proje ile üretimini artıracak

GAZİANTEP - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gaziantep’te İpekyolu Kalkınma Ajansı desteğiyle üreticilerden çiftçilere, turizmcilerden girişimci kadınlara kadar birçok paydaşı ilgilendiren ve 55 milyon lira yatırım bedeli olan sekiz projenin resmi açılışını yaptı. Varank, sekiz projenin toplu açılışı için Antep Fıstığı Lisanslı Deposu’nda düzenlenen törende, Gaziantep Ticaret Borsası ile birlikte inşa edilen depo sayesinde bölgede 200 bin kişiye ekmek kapısı olan Antep fıstığını, çiftçinin hakkını koruyacak şekilde depolayacaklarını ifade etti. Varank, “10 bin ton kapasiteli Türkiye’nin en modern ve en büyük lisanslı depoculuk işletmesi sayesinde serbest piyasada oluşan fiyat dalgalanmalarının önüne geçilecek. Çiftçiler ellerindeki elektronik ürün senedini teminat göstererek ticaret yapabilecek. 14 milyon liralık bu güzel yatırımın bölge çiftçilerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” diye konuştu.

Açılışı yapılan Tarım Okulu ve Meyve Sebze İşleme Tesisi’nin 5,5 milyon liralık yatırım bedeline sahip olduğunu dile getiren Varank, projeyle organik tarımın yaygınlaştırılması, sağlıklı, kaliteli ve katma değeri yüksek tarım ürünlerinin üretilmesini hedeflediklerini dile getirdi. Projede kadın girişimcilere pozitif ayrımcılık yaptıklarını aktaran Varank, Kalyon Garaj Prototipleme ve Girişimcilik Merkezi’nin ise 3,1 milyon liralık bütçeye sahip olduğunu, merkezimizde şu ana kadar yatırıma dönüşebilecek onlarca projeye danışmanlık yapıldığını belirtti.

Açılışı gerçekleşen Gaziantep OSB Teknokenti’in şehrin teknolojik kabiliyetlerini ve kapasitesini pekiştireceğini bildiren Varank, teknokentin 2 bloğunu yaklaşık 7,5 milyon liralık yatırımla tamamlandığını anlattı. Kadın Girişimci Destek Merkezi’nde de kadınlara eğitim ve danışmanlık hizmetleri sağladıklarına işaret eden Varank, 21 işletmenin olduğu merkezden sağladıkları desteklerle kadın girişimcilerin firmalarının kısa sürede ihracata da başlayacaklarını bildirdi. 8,7 milyon lira bütçeli Gaziantep Model Fabrika’nın sadece Gaziantep’e değil tüm bölge şehirlerine de hizmet edeceğini kaydeden Varank, Gaziantep Üniversitesi ile birlikte kurulan Ayakkabı Test Laboratuvarı’nın yaklaşık 4 milyon liraya mal olduğunu aktardı. Varank, Gaziantep’in en önemli hanlarından biri olan Mecidiye Hanı’nın da Şahinbey Belediyesi öncülüğünde restore ederek hem varlığını korumuş hem de şehrin turizmine katkı sağlayacak şekilde açtıklarını söyledi.