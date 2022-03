Gaziantep, 904 milyon dolarla ihracatta şubat rekoru kırdı

Takip Et

Talip ÖZTÜRK



GAZİANTEP - Gaziantep, 2022 yılı ihracat rakamlarıyla hem aylık hem de dönem bazında ihracatta 5. sıradaki yerini korudu. Gaziantep ihracatının ithalatı karşılama oranı ise yüzde 130,6 olarak kayıtlara geçti. Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi ihracat rakamlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede uluslararası ticarette yaşanan sorunlar ve maliyet artışlarına rağmen Gaziantep’in ihracat rakamlarının artmaya devam ettiğini dile getirdi.

“Gaziantep’ten 181 ülkeye ihracat yapıldı”

İhracatçıları kutlayan Ünverdi, “İhracatımızdaki artış sevindirici ve memnuniyet vericidir. Dünyada riskler artsa da ihracatta hedeflerimize ulaşmak istiyoruz” diye konuştu. Maalesef tüm dünya bir savaşa tanıklık ediyor. Hepimiz çok üzgünüz ve çok geç olmadan uzlaşıyla çözülmesini diliyoruz. Bu süreç en başta insani yönü olmak üzere uluslararası ekonomi üzerinde de ciddi baskılara neden olacaktır. Enerji ve gıda konusu başta olmak üzere uluslararası ticaret bu süreçten olumsuz etkilenecektir. Pandemi ve üzerine gelen savaş hali küresel ekonomi üzerinde belirsizliği artırmaktadır. Tabi her şeye rağmen ülke olarak, Gaziantep olarak üretmeye, ihracata ve istihdama devam edeceğiz. Gaziantep olarak bugün 181 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Üretim ve pazar çeşitliliği burada büyük önem taşıyor. Gaziantep olarak 160 alanda binlerce üretim yapıyoruz ve bir yerde sorun olduğunda alternatif pazarlarla bunu telafi edebiliyoruz. İnşallah çok büyük acılar yaşanmadan, ekonomi üzerindeki etkileri derinleşmeden bu savaşın da son bulmasını diliyoruz.”

“Yeni pazarlar ve ihracat rotaları kritik öneme sahip”

Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım da kentin her geçen gün ihracat performansını artırdığını belirterek, “Her platformda da dile getirdiğim gibi gözümüz 4.’lükte. Bu performansı sürdürerek, en fazla ihracat yapan iller arasında 4. sıraya da yerleşeceğiz. Bu başarılı performansın mimarı ihracatçı üyelerimizi ve iş insanlarımızı gönülden kutluyorum” dedi. Yıldırım, Gaziantep’in hiçbir zorlu ortamda bahane üretmeden işine odaklandığını ve çözüm üretmeye çalıştığını belirterek, şunları kaydetti: “Bugüne kadar atlatmadığımız badire kalmadı desek yeridir. Suriye savaşı, mülteci krizi, yüz yılda bir görülen pandemi derken şimdi de Ukrayna-Rusya savaşını ve evrilebileceği daha tehlikeli boyutları konuşur olduk. Her ne olursa olsun bu tarz kriz ortamlarına hazır olmak ve geleceğe yönelik adımlar atmak da her birimizin sorumluluğu. Bu noktada da alternatif pazarlar, yeni pazarlar, yeni tedarik ve ihracat rotaları kritik öneme sahip. Çok uzun süredir bunu dile getiriyor ve bu yönde çalışmalara, projelere imza atarak üyelerimizin yanında olmaya çalışıyoruz. Ukrayna-Rusya savaşında yaşanan ve etkisi artması muhtemel tarım ve gıda ürünleri sorunu en yakın örneğimiz. İhracat ve ithalat noktasında pazar çeşitliliğimizi gerek ülke gerekse şehir olarak mutlak suretle artırmak, riski bölmek zorundayız.”

“Güneydoğu ihracatı yüzde 29 arttı”

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Başkanı Fikret Kileci de bölgeden ise yüzde 29’luk ihracat artışla 1 milyar 74 milyon 328 bin dolarlık ihracat gerçekleştiği bilgisini verdi. Kileci, bölgeden 2 bin 515, Gaziantep’ten ise bin 805 firmanın geçtiğimiz ay aktif olarak ihracat gerçekleştirdiğini anlattı. Kileci, bölge ihracatında Orta Doğu ülkelerinin yüzde 39,3 payla ilk sırada yer aldığını ifade ederken, AB ülkelerinin yüzde 17,9 payla ikinci ve Afrika ülkelerinin de yüzde 17,1 payla üçüncü sırada yer aldığını sözlerine ekledi. Ocak-Şubat 2022 döneminde 180 ülkeye ihracat gerçekleştirme başarısı gösterdiklerine dikkat çeken Kileci; “Irak, ABD, Suriye, İtalya, İngiltere, Almanya, Cibuti, Libya, İsrail ve İran bölgemiz ihracatında ilk sıralarda yer alan ülkelerdir. Ayrıca; makine halıları, pastacılık ürünleri, iplikler, kumaşlar, değirmencilik ürünleri, plastikler ve mamulleri, bitkisel yağlar, demir-çelik mamulleri, diğer gıda müstahzarları ile meyve-sebze konserveleri Bölgemizden en çok ihracatı gerçekleştirilen ürünler olmuştur” dedi. Kileci, GAİB’e bağlı Kahramanmaraş'tan 131 milyon dolar, Mardin'den 106 milyon dolar, Malatya'dan 35 milyon dolar, Diyarbakır'dan 24 milyon dolar, Şanlıurfa'dan 19 milyon dolar, Kilis'ten 6,5 milyon dolar, Adıyaman'dan 5,3 milyon dolar ihracat gerçekleştirildiği aktardı.