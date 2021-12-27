Gaziantep, bağımsızlığını kutladı

Talip ÖZTÜRK



GAZİANTEP - Gaziantep’in 100 yıl önce tarihi zaferle sonuçlanan kahramanlık destanının yazıldığı 25 Aralık, kentte düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün de katılımıyla 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan etkinlikler çerçevesinde kent protokolü, Şehitler Abidesi’ni ziyaret etti. Büyükşehir Belediyesi’nin çeşitli konserler düzenlediği kentte, Şahinbey Belediyesi de spor etkinlikleri ile 25 Aralık Gaziantep'in Kurtuluşu’nun 100. yıl dönümünü kutlandı.

SANKO Holding, tarihi yolculuğa çıkardı

Kentle adı bütünleşen firmalardan SANKO Holding de Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yılını, çeşitli etkinliklerle kutladı. Firma, 25 Aralık Gaziantep Savunması Kahramanlık Panorama Müzesi’nde ‘Bir Asrın Hikayesi’ adıyla bir program düzenledi. Programa Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu’nun da bulunduğu kalabalık bir davetli grubu katıldı. SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, 25 Aralık’ın Gaziantepliler için büyük bir gün olduğunu belirterek, “Kahramanlarımızın yaptığı fedakarlıklar unutulmaz. Şehitkamil, Karayılan ve Antep savunmasının isimsiz kahramanları büyük bir destan yazdılar” dedi.

Cumhurbaşkanı 214 tesisin açılışını gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da 25 Aralık’ta kente gelerek Gazianteplilerin asırlık gururuna ve sevincine ortak oldu. Yapımı tamamlanan 5 milyar 92 milyon Türk Lirası değerindeki 214 eserin toplu açılışını gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep’in sadece bölgesinin değil Türkiye’nin de parlayan yıldızı olarak hep ileriye gittiğini ve daha da ileriye gideceğini söyledi. “Gaziantep bizim her yerde örnek gösterdiğimiz, her yerde model olarak sunduğumuz kahramanımızdır, gururumuzdur” diyen Erdoğan, Gaziantep'e son 19 yılda 45 milyar lira yatırım yapıldığını dile getirdi.

Bölgenin ihracatçıları ödüllendirildi

Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılında Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) de bölgenin en çok ihracat yapan 100 firmasını ödüllendirdi. 13 bine yakın üye ile 198 ülkeye ihracat yapan firmalar, 2022 için en az 15,6 milyar dolarlık ihracat hedefi belirledi. 2020 yılında bölgeden 9,3 milyar dolarlık ihracat yapıldığını anlatan GAİB Başkanı Ahmet Fikret Kileci, “2021 yılında bu oran yüzde 30 seviyelerinde olacak gibi görünüyor. Oluşturduğumuz güç ve sinerjinin 2022’de de derinleşerek devam edeceğini ve 2023’e ihracatımızı minimum yüzde 30 daha büyüterek gireceğimize inanıyorum” dedi.

Gaziantep Ticaret Borsası’nın 100. yılda kente kazandırdığı yeni hizmet binası ve Et Borsası da TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun katıldığı törenle hizmete açıldı. GTB Başkanı Mehmet Akıncı ise, yeni idari hizmet binasının şehrin komşu illerle bağlantısını sağlayan önemli bir güzergah merkezi olan İpekyolu üzerinde kurulduğunu belirtti. Açılışların ardından TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ile beraberindeki protokol üyeleri tarafından, ‘Borsanın Yıldızları’ ödül töreninde 2020 yılı içerisinde borsada en fazla tescil işlemi gerçekleştiren 20 firmaya plaket verildi.