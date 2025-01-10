Gaziantep BÜSEM 150 bin kişiye istihdam hedefliyor
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Büyükşehir Sanayi ve Endüstri Merkezi 15 meslek grubunu bir çatı altında toplayacak. İlk olarak gıda esnafının yerleşmeye başladığı ve inşaat çalışmalarının sonuna gelindiği merkezde 150 bin kişiye yeni istihdam yaratılacak.
Güneş DOĞDU SOYLU
Toplamda 3 milyon 50 bin metrekarelik alanda dağınık üretim yapan sektörler için, bölgenin en büyük ticaret merkezi olan Büyükşehir Sanayi ve Endüstri Merkezi (BÜSEM) inşaat çalışmalarının sonuna gelindi.
150 bin kişiye istihdam sağlayacak BÜSEM hem çarpık kentleşmenin önüne geçebilmek hem de dağınık vaziyette üretim yapmak zorunda kalan 15 meslek grubunu bir çatı altında toplarken kenti ticaretine önemli bir canlılık katması bekleniyor.
Proje kapsamında BÜSEM’e nakliyatçılar, gıda toptancıları, ayakkabıcılar, fıstıkçılar, motorlu taşıyıcılar ve galericiler, baharat imalatçıları, tır ve makineciler, tır alım- satım sitesi, hurdacılar ve geri dönüşümcüler ve biriketçiler taşınıyor. BÜSEM’de ilk olarak gıda esnafları dükkânlarına yerleşmeye başladı.
“BÜSEM ile esnaf uygun koşullarda iş yeri sahibi oluyor”
BÜSEM’de uygun imkanlar sunarak esnafı iş yeri sahibi yapmayı hedeflediklerini anlatan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, “İşyeri fiyatları çok pahalı ve bu yönde çok fazla talep vardı. Biz kooperatif kurdurduk.
Hazineden aldığımız yeri alınan fiyatla verdik. Bu şekilde arsa fiyatları aşağı çekilmiş oldu. Bütün alt yapıyı biz üstlendik. Kooperatif üst yapıyı üstlendi. Meslek gruplarımızdaki esnaflarımızı uygun imkanlarda iş yeri sahibi yapmaya çalıştık. Şehrin ekonomisine katkı sağlayarak üretimin ve rekabet gücünün artmasının hedeflendiği BÜSEM projemizden esnafımız çok memnun kaldı” dedi.
“BÜSEM Gaziantep’in kalbi, aklı, nabzı, istihdam merkezi olacak” diyen Başkan Fatma Şahin, “ Sanayi şehri Gaziantep’te dağınık vaziyette üretim yapmak zorunda kalan bazı sektörleri, bir çatı altında toplamayı amaçladık. BÜSEM sayesinde güçlü sanayisiyle üretimde dünyada öncü şehrimizde fıstıkçılar, gıda toptancıları, nakliyeciler ve tır dorsecileri bir çatı altında olacak.
Büyükşehir Sanayi ve Endüstri Merkezi (BÜSEM), sanayi kentinin yeni imajı olacak. Burası ticaretin, taşımacılığın, Gaziantep’in en önemli merkezlerinden biri olacak. BÜSEM’de hazırlanan altyapıyla birlikte üretimi artıracak adımlar da atılacak ve toplamda 150 bin Gaziantepli kardeşimiz istihdam edilecek. BÜSEM ile istihdamı, üretimi artırmak, esnafımızı uygun koşullarda işyeri sahibi yapmayı amaçladık” diye konuştu.
"Gaziantep'e katma değer katacak"
BÜSEM Gıda İmalatçıları ve Toptancıları Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Mehmet Şerif Türk ise yaptığı açıklamada BÜSEM’in Gaziantep’e büyük bir katma değer sağlayacağını belirterek, “BÜSEM 15 meslek grubunu kapsadığı için çok geniş bir alana yayılıyor. Burası 3 milyon 50 bin metrekare bir alan. Bu alan şehrin muhtelif yerlerinde çalışan sektörleri komplike olarak bir araya getiren çok önemli bir proje.
Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin bu projeyi çok önemsediği için altyapı ve üstyapılarda projeler başladığı günden bugüne kadar müthiş desteklerini sağladı. Gıda grubu olarak bizim sitemiz toplam metrekare alanı olarak 243 bin metrekare alana sahibiz. Bu alanda arsanın içerisinde 200 bin metre kapalı alanımız var. BÜSEM, hem bölgeye hem de Gaziantep’e müthiş katma değer sağlayacak bir proje” dedi.
Büyük esnaflarımızın hepsi bu projede yer almış durumdalar
Başkan Şerif Türk, konuşmasının devamında şunları söyledi: “Bu proje şu anda hem çevre yolu olması hem de şehrin dışında olması sebebiyle şehir trafiğini de rahatlatmış olacak. Gıda grubu olarak baktığımızda diğer sektörlerle birlikte bu şehre ne kadar katkı sağlayacağını önümüzdeki yıllarda daha net göreceğiz.
Buradan çıkan servisler çevre yollarını kullanacaklar. Bu sayede şehir trafiği rahatlamış olacak. Gıda alanında büyük esnaflarımızın hepsi bu projede yer almış durumdalar. Dükkanlarımız çok fonksiyonel bir yapıya sahip. Dükkanların hem önünde hem de arkasında yükleme yapabilecek durumdayız. Başkan Şahin’e bize gösterdiği desteklerden katkılardan dolayı çok teşekkür ederiz.”