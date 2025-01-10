Gaziantep BÜSEM 150 bin kişiye istihdam hedefliyor

Güneş DOĞDU SOYLU

Toplamda 3 milyon 50 bin metrekarelik alanda dağı­nık üretim yapan sektör­ler için, bölgenin en büyük ticaret merkezi olan Büyükşehir Sanayi ve Endüstri Merkezi (BÜSEM) inşaat çalışmalarının sonuna gelindi.

150 bin kişiye istihdam sağlayacak BÜSEM hem çarpık kentleşmenin önüne geçebilmek hem de dağınık vaziyette üretim yapmak zorunda kalan 15 mes­lek grubunu bir çatı altında top­larken kenti ticaretine önemli bir canlılık katması bekleniyor.

Proje kapsamında BÜSEM’e nakliyatçılar, gıda toptancıları, ayakkabıcılar, fıstıkçılar, motorlu taşıyıcılar ve galericiler, baharat imalatçıları, tır ve makineciler, tır alım- satım sitesi, hurdacılar ve geri dönüşümcüler ve biriket­çiler taşınıyor. BÜSEM’de ilk ola­rak gıda esnafları dükkânlarına yerleşmeye başladı.

“BÜSEM ile esnaf uygun koşullarda iş yeri sahibi oluyor”

BÜSEM’de uygun imkanlar su­narak esnafı iş yeri sahibi yap­mayı hedeflediklerini anlatan Gaziantep Büyükşehir Beledi­ye Başkanı Fatma Şahin, “İşyeri fiyatları çok pahalı ve bu yönde çok fazla talep vardı. Biz koope­ratif kurdurduk.

Hazineden aldı­ğımız yeri alınan fiyatla verdik. Bu şekilde arsa fiyatları aşağı çe­kilmiş oldu. Bütün alt yapıyı biz üstlendik. Kooperatif üst yapıyı üstlendi. Meslek gruplarımızda­ki esnaflarımızı uygun imkanlar­da iş yeri sahibi yapmaya çalıştık. Şehrin ekonomisine katkı sağla­yarak üretimin ve rekabet gücü­nün artmasının hedeflendiği BÜ­SEM projemizden esnafımız çok memnun kaldı” dedi.

“BÜSEM Gaziantep’in kal­bi, aklı, nabzı, istihdam merke­zi olacak” diyen Başkan Fatma Şahin, “ Sanayi şehri Gazian­tep’te dağınık vaziyette üretim yapmak zorunda kalan bazı sek­törleri, bir çatı altında toplama­yı amaçladık. BÜSEM sayesinde güçlü sanayisiyle üretimde dün­yada öncü şehrimizde fıstıkçı­lar, gıda toptancıları, nakliyeci­ler ve tır dorsecileri bir çatı altın­da olacak.

Büyükşehir Sanayi ve Endüstri Merkezi (BÜSEM), sa­nayi kentinin yeni imajı olacak. Burası ticaretin, taşımacılığın, Gaziantep’in en önemli merkez­lerinden biri olacak. BÜSEM’de hazırlanan altyapıyla birlikte üretimi artıracak adımlar da atı­lacak ve toplamda 150 bin Gazi­antepli kardeşimiz istihdam edi­lecek. BÜSEM ile istihdamı, üre­timi artırmak, esnafımızı uygun koşullarda işyeri sahibi yapmayı amaçladık” diye konuştu.

"Gaziantep'e katma değer katacak"

BÜSEM Gıda İmalatçıları ve Toptancıları Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Mehmet Şerif Türk ise yaptığı açıklamada BÜSEM’in Gaziantep’e büyük bir katma değer sağlayacağını belirte­rek, “BÜSEM 15 meslek grubunu kapsadığı için çok geniş bir alana yayılıyor. Burası 3 milyon 50 bin metrekare bir alan. Bu alan şehrin muhtelif yerlerinde çalışan sek­törleri komplike olarak bir araya getiren çok önemli bir proje.

Bü­yükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin bu projeyi çok önem­sediği için altyapı ve üstyapılarda projeler başladığı günden bugüne kadar müthiş desteklerini sağla­dı. Gıda grubu olarak bizim site­miz toplam metrekare alanı ola­rak 243 bin metrekare alana sahi­biz. Bu alanda arsanın içerisinde 200 bin metre kapalı alanımız var. BÜSEM, hem bölgeye hem de Ga­ziantep’e müthiş katma değer sağ­layacak bir proje” dedi.

Büyük esnaflarımızın hepsi bu projede yer almış durumdalar

Başkan Şerif Türk, konuşma­sının devamında şunları söyle­di: “Bu proje şu anda hem çevre yolu olması hem de şehrin dışın­da olması sebebiyle şehir trafi­ğini de rahatlatmış olacak. Gıda grubu olarak baktığımızda diğer sektörlerle birlikte bu şehre ne kadar katkı sağlayacağını önü­müzdeki yıllarda daha net göre­ceğiz.

Buradan çıkan servisler çevre yollarını kullanacaklar. Bu sayede şehir trafiği rahatla­mış olacak. Gıda alanında büyük esnaflarımızın hepsi bu proje­de yer almış durumdalar. Dük­kanlarımız çok fonksiyonel bir yapıya sahip. Dükkanların hem önünde hem de arkasında yük­leme yapabilecek durumdayız. Başkan Şahin’e bize gösterdiği desteklerden katkılardan dolayı çok teşekkür ederiz.”