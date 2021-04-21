Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, kadın çiftçilere 50 bin tavuk dağıtacak

GAZİANTEP - Kadınların ev ekonomisine katkıda bulunmak, protein yönünden zengin gıdaların gerek şehirde gerekse de bölgede tüketilmesini sağlamak amacıyla Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Tarım Kredi Kooperatifleri Gaziantep Bölge Müdürlüğü arasında protokol imzalandı. Yapılan işbirliğiyle 4 bin kadın çiftçiye 50 bin ‘atak-s yumurta tavuğu’ dağıtılacak. Tavuklar, Gaziantep’in 9 ilçesinde belirlenen hanelere 15’er adet olarak dağıtılacak. Kadın çiftçilere dağıtılacak tavuklardan aylık 450 adet civarında yumurta elde edilecek.



Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Tarım Daire Başkanlığı’nı kuran ilk büyükşehirlerden biri olduklarını söyledi. Çiftçiye ve toprağa dair her türlü desteği vermeyi sürdüreceklerini söyleyen Şahin, “Küçükbaştan süt yemine, biberinden zeytin fidesine halkımızın, çiftçimizin bizden talep ettiği destekleri eksiksiz bir şekilde gerçekleştirmek için yoğun çaba sarf ediyoruz. Bugün ilk kez kanatlı hayvanda desteklerimize başladık. Her şeyden önce bilimsel bir araştırmamız oldu. Özellikle atak-s dediğimiz tavukların bizim bulunduğumuz bölgede yüksek bir verime sahip olduğunu öğrendik. Yumurtlama kapasitesi en yüksek olan tavuklar. Bu tavuklarımızın önce hangi türünü ve ne şekilde dağıtacağımıza dair bir çalışma raporu oluşturduk. Bu kapsamda kadınlarımızın ev ekonomisine, köy ekonomisine katkısı büyük olacak” diye konuştu.

Tarım Kredi Kooperatifleri Gaziantep Bölge Müdürü Mustafa Aslan, bu projede bulunmaktan gurur duyduğunu ifade ederek, üreticiye sağlam, güvenilir, kaliteli ürünleri sorunsuz bir şekilde teslim etmeyi hedeflediklerini kaydetti.