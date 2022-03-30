Gaziantep Büyükşehir, çiftçilere 20 bin badem fidan dağıttı

GAZİANTEP - GBB Tarımsal Hizmetler ve Gıda Daire Başkanlığı’nca katma değeri yüksek 20 bin ferragnes türü aşılı badem fidanı yüzde 70 hibeyle çiftçilere dağıtıldı. Dağıtım töreninde konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Yavuzeli’nin Yavuz Sultan Selim’den adını alan çok özel bir ilçe olduğunu belirterek, çiftçilere sağlanan desteklerin Yavuzeli ilçesinin bereketine bereket katacağını söyledi.

Büyükşehir Belediyesi olarak Yavuzeli’nin ekonomisini yükseltmek için tek vücut olduklarını söyleyen Şahin, “Yavuzeli ekonomisi dediğin, toprakla başlıyor. Bugün, gıda artık, bir milli güvenlik meselesi kadar önemli bir halde. Bizim gıda güvenliğini sağlamak için bu bakış açısından hareketle projeler üretmemiz lazım. Esnafın da ekonomisi, ailenin de ekonomisi toprakla başlıyor. İlçe başkanımız, göreve ilk başladığı gün, ilçedeki sulama kanalına dönük harekete geçti. Biz özel çalıştık ve devletten özel destek aldık. Su yönetimini iyi yönetemezsek yarın kapıda su savaşları var. Bugünden bu riski görmemiz ve buna göre yol haritası oluşturmamız gerekiyor. İşte, onun için büyük fotoğrafa baktığımızda toprak ve suyun Yavuzeli’nin ekonomisini oluşturduğunu görüyoruz. Ama bu toprağa hangi çeşit ürün ekeceğin de başka bir uzmanlık alanı. Bu doğrultuda tarım il müdürümüz ve tarım ve gıda daire başkanımız ilçe bazlı çalıştı. Hangi ilçeye ne vereceğimizi kararlaştırdık.

“Birçok hastalığa iyi geliyor”

Yavuzeli’nde yapılan analiz sonucunda badem üretimine uygun olduğunun gözlemlendiğini aktaran Başkan Şahin, şunları kaydetti: “Badem, yaşadığımız hastalıkların büyük bir çoğunluğunun ilacı. Alzaymır, parkinson gibi hastalıklar için tıp dünyası fındık, fıstık ve bademi öneriyor. Koruyucu önleyici tedbirler kapsamında bu ürünlerin doğrudan beyni beslediği ifade ediliyor. O yüzden çok üretmemiz lazım ve bunu çok iyi anlatmamız lazım. Bugün, bu ürünlerin bölgeden bölgeye değişkenlik göstermesi tesadüf değil.” Yavuzeli Belediye Başkanı Mustafa Kemal Sakaroğlu, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin dağıtacağı 20 bin badem fidanı için toplandıklarını söyleyerek, Yavuzelili hemşerileri adına başta Başkan Fatma Şahin olmak üzere tüm ekibine teşekkür etti.

Dağıtım törenine Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in yanı sıra Gaziantep Valisi Davut Gül, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arıkan, İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan, Yavuzeli Belediye Başkanı Mustafa Kemal Sakaroğlu, Yavuzeli Kaymakamı Hasan Raşit Taşkın ve çiftçiler katıldı.