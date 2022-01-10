Gaziantep Büyükşehir, inşaat masraflarında indirim yaptı

GAZİANTEP - Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep İnşaat Müteahhitleri Derneği (GAİMDER) Başkanı Bora Kanevetçi ile bir araya geldi. Fatma Şahin, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, “İnşaat sektörü ekonomi için can suyu. İstihdam üretiyor. Farklı farklı sektörlerin çalışmasına ve dinamik kalmasına yol açıyor. Bu sektör bir çark. Bu çarkın dönmesi lazım. İnşaat sektörünü bir beton sektörü olarak değil, kalkınmanın bir parçası olarak görmeliyiz. Yaptığımız istişareler sonunda belediye olarak bizi ilgilendiren maliyetleri düşürme kararı aldık. Bu bir duruştur. Bu diğer kurumlara da örnek olmaktır. Özetle bizimle ilgili kısımlarda imar raporu harcında hali hazırda aldığımız ücreti yüzde 50 düşürüyoruz. Hayırlı olsun. Bunun yanında GASKİ’nin şantiye aboneliği için istediğimiz depozitoyu da yüzde 50 düşürüyoruz. Diğer maliyet olan hafriyat giderlerinde de yüzde 20 düşürme kararı aldık. Biz bu yaptığımız çalışmanın aynısını diğer belediyelerimizden de bekliyoruz. Bugün bu duruşu göstermeyenler, yarının iyi gününde kimsenin yüzüne bakamaz” dedi.

GAİMDER Başkanı Bora Kanevetçi ise destekten dolayı Fatma Şahin’e teşekkür ederek, “İnşaat sektörü ekonominin önemli sektörlerinden bir tanesi. İstihdama ve ekonomiye katkısı çok büyük. Bugünlerde de desteğe ihtiyacımız var. Başkanımızdan da destek talebinde bulunduk. Sağ olsunlar yaptığımız toplantı neticesinde de Başkanımız Fatma Şahin’in bizlere önemli destekleri olacak” diye konuştu.