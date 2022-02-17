Gaziantep Büyükşehir, su faturalarında KDV’yi yüzde 1’e çekti

GAZİANTEP - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın "Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri" tanıtım toplantısında açıkladığı temel gıda maddelerinde KDV oranını yüzde 8'den yüzde 1'e indirim uygulamasının ardından Gaziantep Büyükşehir Belediyesi harekete geçti.

Kuruma bağlı Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi Başkanlığı (GASKİ), mesken, iş yeri, sanayi, inşaat başta olmak üzere tüm abone türlerinde su faturalarında bulunan su kullanım bedellinde uygulanan KDV oranını yüzde 1’e çekti. Buna göre aboneler 14 Şubat 2022 tarihinden itibaren tükettikleri suyu indirimli kullanacak.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, indirime ilişkin şunları kaydetti: “Cumhurbaşkanımızın açıkladığı gıda maddelerinde KDV oranının yüzde 8’den yüzde 1’e indirilmesi kararını içme suyuna uyguladık. Bundan böyle Gaziantepliler kullandıkları su bedelinde sadece yüzde 1 KDV ödeyecekler. Hayırlı olsun.”