Gaziantep Büyükşehir ve Facebook işbirliği yaptı

GAZİANTEP - Program zanaatkarların işletmelerini büyütmelerini ve uluslararası pazarlara ulaşabilmelerini amaçlıyor. 2021 Mayıs ayında başlayacak eğitimde dijital pazarlama ve aralarında Facebook, İnstagram ve Whatsapp’ın da olduğu 2 ana müfredata göre program seyir gösterecek. Eğitimler, pazartesi ve salı günleri haftada iki gün olmak üzere toplamda 4 hafta sürecek. Çevrimiçi gerçekleşecek eğitimlerde katılımcılardan işletmelerini anlatan kısa bir sunum yapılması istenecek. Sunum değerlendirmesinin ardından katılımcılara mentorluk desteği verilecek.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, projeye ilişkin, şunları söyledi: “Zanaatkar ve geleneksel sanatçıların avantaja sahip olabilmeleri için Facebook’un başlattığı Zor Zanaat programına dahil oluyoruz. Bu programın sunacağı dijital eğitimler sayesinde Gaziantep’in büyük potansiyele sahip ustalarına eserlerini hem dünyaya tanıtmaları hem de gelecek nesillere aktarmaları için destek olacağız.”