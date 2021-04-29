Gaziantep Büyükşehir’den 10 milyon TL’lik tam kapanma desteği 

GAZİANTEP - Bugün saat 19.00’dan itibaren 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00’e kadar sürecek 17 günlük tam kapanma sürecinde Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, sektör çalışanlarının zararını en aza indirmek için 10 milyon TL’lik destekte bulunacak. Destek paketi kapsamında çiçekçilerin ellerindeki ürünler alınarak Anneler Günü’nde annelere hediye edilecek. Düğün salonu çalışanlarına, destek programı hazırlanacak. Bayram öncesi seyyar satıcılara ayni ve nakdi yardımlarda bulunulacak. Pazarcıların mağduriyetini gidermek için hızlı bir sosyal çalışma planı yapılacak. Öte yandan halı yıkamacılarının bayram öncesi yaşayacağı mağduriyetin de önüne geçilecek. Evlere temizliğe giden gündelikçi kadınlara yönelik sosyal destek sistemi devreye girecek.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, çok özel günlerden geçildiğini belirterek yaklaşan Ramazan Bayramı’nın ardından çifte bayram yapmayı umut ettiklerini söyledi. Pandemi önce daha önce sosyal destekler verdiklerini anımsatan Şahin, “Onların da bu süreçten en asgari ölçüde etkilenmesine yönelik sosyal destek sistemini devreye sokuyoruz” dedi.