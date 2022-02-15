Gaziantep Büyükşehir’den besici, çiftçi ve esnafa destek

GAZİANTEP - Gaziantep Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Şubat ayı toplantısının birinci birleşimi, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in başkanlığında Oğuzeli Belediyesi Kültür Kongre Merkezi Toplantı Salonu’nda yapıldı. Meclisin ana gündemi çiftçi, besici ve esnafa yönelik destekler oldu. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kentte meydana gelen kar yağışı nedeniyle hayvan yetiştiricilerinin ve sahiplerinin yaşadığı güçlükleri bir nebze olsun azaltmak amacıyla yüzde 100 hibeyle 1 ay boyunca yem desteği vereceklerini söyledi.

Gaziantep Servis Araçları Esnaf Odası Başkanlığı’nın yazılı talebi de meclis gündemine taşındı. Buna göre, il merkezinde faaliyet gösteren ‘S’ plakalı araçlardan tahdit kapsamında alınan başvuruların ve tahdit ödemelerinin salgın nedeniyle faizsiz ve gecikme zamsız ertelenmesi kararlaştırıldı. Gaziantep Mermer Taşı İmalatçıları Derneği Başkanlığı’nın talebini de meclis gündemine alan Büyükşehir, 2022 Mali yılı ücret tarifesine istinaden tahsil edilen fenni muayene, diğer bir deyişle düzenli kontroller için belirlenen güncel ücret, önceki dönemde ruhsat almış mezar taşı işletmecilerinden bir defaya mahsus alınmayacağı açıklandı.