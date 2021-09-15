Gaziantep Büyükşehir’den devasa ulaşım projeleri

Talip ÖZTÜRK



GAZİANTEP - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından “Gaziantep’te Ulaşım ve Trafik Bilgilendirme Toplantısı” gerçekleşti. Meclis Toplantı Salonu’nda GERÇEKLEŞEN TOPLANTIYA Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sezer Cihan, büyükşehir Belediye Başkan Yardımcıları Latif Karadağ ve Güzelbey ile Ulaşım Daire Başkanı Hasan Kömürcü katıldı. Toplantıda, Ulaşım Ana Planı ve kentteki yeni trafik düzenlemeleri hakkında Başkan Fatma Şahin’in yönetiminde ‘ulaşım’ ve ‘trafik’ başlığına ilişkin yeni projeler anlatıldı, nihayete eren yol çalışmaları, köprülü kavşakların şehrin ulaşımına yaptığı katkısı sunumlar eşliğinde aktarıldı. Toplantının akabinde Gar Ana Merkezi’ne ve GAZİRAY Banliyö Hattı’na saha gezisi düzenlendi. Toplantıda, Gaziantep’teki seyahat sürelerinin en aza indirgenmesi için planlanan bağlantı yolları ve köprülü kavşaklar, öne çıkan konu başlıkları arasında bulunurken Gaziantep’in trafik ve ulaşımdaki baş aktörü, Ulaşım Koordinasyon Merkezi hakkında bilgi verildi.

“Gaziray’ın maliyeti 4 milyar TL, Metro’nun ise 432 milyon dolar”

Toplantının açılış konuşmasını yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, şehir planlamasında ulaşımın önemine değinerek arazi kullanımı ve çevre ilişkisi konusunda alternatif yollar yaratarak şehrin ulaşım kanallarının arttırılması gerektiğini belirtti. Daha güçlü yayalaştırma çalışmaları ve yalnızca yayaların kullandığı kavşak alanları konusuna değinen Şahin, Ulaşım Ana Planı ile kent merkezindeki araç durumunda seyahat süresini azaltmayı hedeflediklerini bu amaç doğrultusundaki planlar çevre yolu ilişkisine dayandırılarak şehrin tasarımına dahil edildiğini aktardı. Gaziantep’in küçük İstanbul olduğunun altını çizen Şahin, su ve ulaşım konusunun metropol şehirler için iki önemli unsur olduğunu söyledi. Düzbağ ile su sıkıntılarını kökten çözüme kavuşturduklarını dile getiren Şahin, D-400 Karayol’undaki asfalt çalışmalarını da okulların açılmasından önce bitirerek ekibinin yaklaşık 3 sürecek bir çalışmayı bir aylık kısa bir sürede tamamladığını ifade etti. Şahin, 25 Aralık’ta test sürüşlerinin başlayacağı Gaziray’ın toplam maliyetini de 4 milyar TL oldunu anlattı. Proje aşamasında olan Metro Projesi’nin ise 432 milyon dolar bir maliyet olduğunu bildiren Şahin, kent içi ulaşımda seyahat sürelerini azaltmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Ulaşım Daire Başkanı Hasan Kömürcü, katılımcılara detaylı bir sunum yaptı. Kömürcü’nün sunumunda öne çıkan konu başlıkları arasında GAZİRAY Banliyö araçları, GAZİRAY Merkez İstasyonu, Çevreyolu ve bağlantı yollarının iyileştirilmesi, Gaziantep Ulaşım Ana Planı Uzun Vade Projesi, raylı sistem hatları yer aldı. Kömürcü sunumunun devamında kentteki trafik yönetimini dört ayaklı bir sandalyeye benzetti. Kentte ulaşım koordinasyon Merkezi’nin çalışma işleyişini anlattı. Ulaşımdaki karar merci olduğuna vurgu yaptı. Öte yandan sunumda, ulaşımda rota çeşitliliği, trafik kontrol merkezi, şehrin merkezinde yer alan Ordu Caddesi’nin yoğunluk grafiği, kentteki sürücü ve araç hareketliliği, pandemi sürecinde toplu taşıma talebi, dünyadan toplu taşıma örnekleri ve Türkiye de toplu taşıma verileri konu başlıkları irdelendi. Meclis’teki sunum ve açıklamaların arkasından soru cevap kısmıyla sonlanan toplantı saha geziyle devam etti.