Gaziantep Büyükşehir’den müzisyenlere bin liralık destek

GAZİANTEP - Müzisyenler ve Sanatçılar Federasyonu ve farklı müzik dernekleri ile ortak yürütülecek çalışmada, yaklaşık 3 bin müzisyene bin liralık maddi yardım yapılacak. Büyükşehir Belediyesi 17 günlük tam kapanma döneminde çiçekçilere, fotoğrafçılara, pazarcılara, seyyar satıcılara, ayakkabı tamircilerine, sigortalı ev gündelikçilerine de maddi destek vermişti.

Ortak çalışılan federasyon ve derneklerden gelen üye listeleri doğrultusunda destek alacak müzisyenler için pandemi şartlarından dolayı otomatik randevular oluşturulacak. Randevu tarih ve saatleri ise cep telefonlarına mesaj olarak gönderilerek, belediye binasına başvuru için çağrılacak. Başvuruda bulunan müzisyenlerin dilekçeler aracılığı ile kayıtları oluşturularak, belirttikleri hesap numaralarına bin liralık destekleri yatırılacak.

Müzisyenler ve Sanatçılar Federasyonu Genel Başkanı Ahmet Onurlu, desteklerinden Gaziantep büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’e teşekkür ederek, “Bugün, Gaziantep ilinde kayıtlı olan müzisyen ve sanatçı arkadaşlarımıza kişi başı bin lira maddi destek sağlanacak. Bir nebze de olsa müzisyen ve sanatçılarımıza yönelik bu maddi destek dolayısıyla kurumum ve şehrim adına Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’e teşekkürlerimi sunuyorum. Türkiye genelinde müzisyenlerin yüzde 5’i federasyona kayıtlı görünüyor. 81 ilin kayıtlı müzisyenleri arasında yüzde 1’lik dilim ise Gaziantep’imize ait. Tabi bu da Gaziantep’te gerçekleştirilen maddi yardımı daha da önemli kılıyor. Bunun yanı sıra Ramazan ayında da üyelerimize büyükşehir tarafından gıda yardımı yapıldı. Tüm bu yardımlarda emeği olan herkese teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.