Gaziantep-Erbil seferleri yeniden başladı  

GAZİANTEP - Vali Davut Gül, protokol üyeleri ile birlikte Gaziantep’in sanayi ve turizmi için büyük önem arz eden Gaziantep-Erbil uçak seferlerinin başlaması ile Erbil’e seyahat edecek olan yolcuları yeni dış hatlar terminalinden uğurladı.

Vali Davut Gül, Irak’ın Gaziantep’in önemli ticari partnerlerinden biri olduğunu ifade ederek, “Yeni havaalanı terminal binamızda Irak’a sefer yapan ilk uçağımızı uğurlamaya geldik. Irak bizim ticari partnerlerimizden en önemlisi. Burada iş adamlarımızın hayatını daha da kolaylaştırmış olacağız. Direkt seferlerle birlikte hem Irak’ın Gaziantep ile ilişkileri daha artmış olacak, hem de Gaziantep ihracatını daha çok arttırmış olacak. İnşallah bundan sonraki süreçte Bağdat seferlerimiz başlamış olur” diye konuştu. Konuşmanın ardından uçağa binen yolculara tatlı ikram edilerek uçağa kadar uğurlandı.