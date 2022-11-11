Gaziantep, gastronomide kooperatifle dünyaya açılıyor

TALİP ÖZTÜRK

GAZİANTEP - Gastronomi kenti Gaziantep’te tatlı sektöründe yeni bir sayfa açılıyor. Gaziantep Lokantacılar, Kebapçılar, Baklavacılar, Pastacılar ve Tatlıcılar Esnaf Odası Başkanı Abdulkadir Katmerci’nin başkanlığında Gaziantep Temin ve Tevzi Kooperatifi’nin kurulduğu kentte, artan maliyetler üzerine dünyanın farklı ülkelerinden hammadde getirilecek.

Kooperatif, tatlı ihracatında da esnafa yol gösterecek. Yaklaşık 7 ay önce Odaya başkan seçilen Katmerci, ilk olarak Türk Şeker Fabrikası’ndan sektörde faaliyet gösteren esnafa yerinden hammadde temin ederek çalışmalara başladıklarını anlattı. Katmerci, “Bugüne kadar 14 TIR şeker getirdik. 7 ayda 392 ton şekeri üreticilerimizle buluşturduk. 50 kilogramlık şekeri 580 lirayla getirerek başladık. Şu an 890 liradan alımımız devam ediyor. Gaziantep’te ayda 4 TIR şeker tüketiliyorsa 2’sini biz getirttik” dedi.

Kooperatif, tüm ürünleri esnafla buluşturacak

“Esnafımız, odasını; odamız da asli görevini hatırladı” diyen Katmerci, sadece şekerde değil, ayçiçeği yağı, un, mercimek, pirinç, nohut, ceviz, fındık ve üreticilerin kullandığı tüm ürünleri esnafla buluşturmak için çalıştıklarını kaydetti. Bunun için bir kooperatif kurduklarını söyleyen Katmerci, şunları söyledi: “Gönül ister ki tüm ürünler ülkemizde ucuza üretilsin. Biz de esnafımıza uygun fiyata ürün bulmak için Gaziantep’te ilk Türkiye’de 2. olan Gaziantep Lokantacılar, Kebapçılar, Tatlıcılar, Baklavacılar, Dondurmacılar, Kafeciler, Şekerlemeciler, Helvacılar Temin Tevzi Kooperatifi’ni (GAZİKOOP) 7 kişiyle kurduk” diye konuştu. Katmerci, kooperatifte esnaftan talep toplayarak, üretici ile esnaf arasında köprü görevi üstleneceklerini, bunun yanında gastronomi ihracatında da kentteki işletmelere yol göstereceklerini aktardı.