Gaziantep Havalimanı'nda unutulan eşyalar satılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Gaziantep Havalimanı'nda yolcular tarafından unutulan, kaybedilen eşyalar 6 Ekim 2022 tarihinde 71 bin 717 Türk lirası muhammen bedel üzerinden toplu olarak açık ihale ile satılacak.

İhaleye katılmak isteyenler 6 Ekim 2022 tarihinde saat 14.00'e kadar belirtilen evrakları tamamlayarak DHMİ Gaziantep Havalimanı Başmüdürlüğüne teslim edebilecekler.

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