Gaziantep, ihracatta 6’ncılığa geriledi

Talip ÖZTÜRK / GAZİANTEP

Türkiye ihracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan 2022 yılı Mayıs ayı rakamlarına göre Gaziantep’ten 736 milyon 764 bin dolarlık ihracat yapıldı. 2020 yılından bu yana ihracatta ivme yakalayan kent, uzun bir aranın ardından ilk en çok ihracat yapan iller sıralamasında bir basamak geriledi. 2020 yılını beşinci sırada tamamlayan Gaziantep, aylık bazda en son 2021’in Ekim ayı ihracatında 6’ncılığa gerilemişti. Sonraki aylarda Gaziantep, Ankara’nın önüne geçerek 5’inci sırada yer almıştı.

“Kolaylaştırıcı tedbirler devreye alınmalı”

Mayıs sonu itibarıyla aylık ve 5 aylık dönemde Ankara’nın gerisine düşen Gaziantep’in ihracat rakamlarını değerlendiren Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, “Küresel ekonominin çıkmaza girdiği, koşulların her geçen gün biraz daha ağırlaştığı bir dönemde özveriyle çalışan, üretim ve ihracatıyla ülke ekonomisini ayakta tutan sanayicilerimize, ihracatçılarımıza, çalışanlarımıza ve değer üreten herkese teşekkür diyorum.” dedi.

Artan maliyetlere de dikkat çeken ve tedbir alınması için büyük bir çaba içinde olduklarını belirten Ünverdi, şunları kaydetti: “Her platformda yüksek maliyetlerin sanayi sektöründe etkisini artırdığını anlatıyor, bu yönde önerilerimizi hazırlamış olduğumuz raporlar halinde ilgili mercilere iletiyoruz. Gaziantep ölçeğinde yaşanan ekonomik gelişmeler tüm Türkiye için belirleyici ve öncü göstergedir. Bugün şehrimiz üretim, ihracat ve istihdamı ile pandemiden buyana tüm sorunlarına rağmen üstün çaba göstermektedir. Sanayi ve ihracat ülkemiz ekonomisinin omurgasıdır. Ekonomimizi ayakta tutmak için üretimin desteklenmesi, maliyetlerin düşürülerek firmaların rekabet gücünün artırılması, kolaylaştırıcı bir dizi tedbirlerin devreye alınması gerekiyor. Gaziantepli sanayiciler olarak bizler üzerimize düşeni yapıyoruz, ülkemiz için taşın altına elimizi değil gövdemizi koymaya da hazırız.”

“Düşüşte iş günü kaybı etkili oldu”

Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım da ihracatta yaşanan düşüşte mayıs ayında resmi tatiller sebebiyle yaşanan iş günü kaybının da etkili olduğunu söyledi. Yıldırım, devamında şunları aktardı: “Mayıs ayında 736 milyon 763 bin dolar ihracat gerçekleştirerek 5 ayda 4,3 milyar dolar ihracata ulaşmayı başaran ihracatçı üyelerimize ne kadar teşekkür etsek azdır. Onların bu başarılı performansı sayesinde ülke ekonomimize ve kalkınmasına çok önemli katkılar sunuyoruz. Bu katkıyı da yansıyan rakamlardan net bir şekilde anlayabiliyoruz. TÜİK verilerine göre 4 aylık Ocak-Nisan döneminde 2.9 milyar dolarlık ithalatımıza karşılık 3.7 milyar dolar ihracat gerçekleştirdik. Bu veriye göre İhracatımızın ithalatı karşılama oranı yüzde 126. Kısaca Gaziantep; üreten, değer katan, milletinin refahı için durmaksızın çalışan bir şehir. Bu başarıyı sürdürülebilir kılmak için bizler de elimizden geleni yapıyor, üyelerimizin her an yanında duruyoruz. Bu nedenle önümüzdeki aylarda ihracat verilerimizi olumsuz etkileyebilecek gelişmeleri önlemek için de devletimizden destek bekliyoruz.”

“Güneydoğu’dan 189 ülkeye 5 milyar dolarlık ihracat”

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Fikret Kileci ise bölgeden 189 ülkeye ihracat yapıldığını belirterek, 2022 yılı Ocak-Mayıs döneminde bölgeden geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,2’lik artışla yaklaşık 5 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini bildirdi. Mayıs ayı boyunca bölgeden 2 bin 251, Gaziantep’ten ise bin 603 aktif ihracat gerçekleştiren firma sayısıyla tüm zamanların en yüksek mayıs ayı ihracatçı sayısına ulaşıldığına dikkat çeken Kileci, “Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin ihracatında en büyük paya sahip ülkeler arasında Ortadoğu ülkeleri yüzde 39,3 payla ilk sırada, AB ülkeleri yüzde 17,8 payla ikinci, Afrika ülkeleri ise yüzde 16,5 payla üçüncü sırada bulunuyor. Irak, ABD, Suriye, İtalya, İngiltere, Almanya, İran, Libya, İsrail ve Cibuti bölgemiz ihracatında ilk sıralarda yer alan ülkelerdir.” diye konuştu.

Kileci, bölgeden en çok ihraç edilen ürün grupları arasında makine halıları, iplikler, pastacılık ürünleri, kumaşlar, değirmencilik ürünleri, plastikler ve mamulleri, bitkisel yağlar, diğer gıda müstahzarları, demir-çelik mamulleri ile ağaç ve orman ürünlerinin yer aldığını belirtti. Kileci, GAİB'e bağlı Kahramanmaraş'ın 104,3 milyon dolar, Mardin'in 75,5 milyon dolar, Malatya'nın 30 milyon dolar, Diyarbakır'ın 23,4 milyon dolar, Şanlıurfa'nın 19,5 milyon dolar, Adıyaman'ın 8,5 milyon dolar ve Kilis'in 8 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiğini bildirdi.