Gaziantep, ihracatta dördüncülüğe göz dikti

GAZİANTEP - Mayısta 742 milyon 733 bin dolar ihracat gerçekleştiren Gaziantep, 5 ayda 3,9 milyar dolarlık ihracata ulaştı. Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, mayıs ayında Gaziantep’in geçen yılın aynı ayına göre yüzde 53,9 oranında artış yaşadığını kaydetti. Tüm sanayicileri, ihracatçıları, çalışanları ve emeği olan herkesi tebrik eden Ünverdi, “Aşılama sayındaki artış ve tüm dünyada normalleşme adımları ile birlikte ihracatımızı daha da artırarak yolumuza devam edeceğiz” dedi. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan mayıs ayı ihracat rakamlarını değerlendiren Ünverdi, ilk 5 aylık dönemde de yüzde 39,8 oranında bir artış olduğunu söyledi.

Ünverdi, geçtiğimiz yıl ocak-mayıs döneminde 2 milyar 798 milyon 317 bin dolar olan Gaziantep ihracatının, bu yılın aynı döneminde 3 milyar 911 milyon 647 bin dolara ulaştığını belirtti. Türkiye’nin büyümesinin temelinde üretim ve ihracat olduğuna işaret eden Adnan Ünverdi, şunları söyledi: “2021 yılı ilk çeyrek büyüme rakamlarına baktığımızda üretim ve ihracatın önemini bir kez daha görüyoruz. Sanayi şehri Gaziantep bu süreçte üzerine düşeni fazlasıyla yaptı. Üretim ve ihracata devam ederek istihdamına da sahip çıktı. Aşılanan kişi sayısının artması, başlayan normalleşme adımlarıyla birlikte hızımızı daha da artıracağımıza inanıyor ve Gaziantep Sanayi Odası olarak da ihracata yönelik projelerimizle bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Model Fabrika’da yürüttüğümüz verimlilik ve dijitalleşme çalışmalarıyla rekabetçiliğimizi ve ihracatımızı artıracak, GSO Mesleki Eğitim Merkezi’nde çalışanlarımıza kazandırdığımız yetkinlik ve donanımla sanayimize güç katmaya devam edeceğiz.”

“Yumurtaların hepsi tek sepette”

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım ise en önemli hedeflerinden birisinin yeni pazarlar keşfetme ve mevcut pazarlar ile olan ticaret hacmini artırma noktasında üyesine rehberlik etmek olduğunu söyledi. İhracatçıları kutlayan Yıldırım, “Tüm zorluklara rağmen şehrimizin çalışkan iş insanları üretmeye, değer katmaya, istihdam yaratmaya devam ediyor. Biz de kurum olarak onların itici gücü ve en büyük destekçileri olmaya çalışıyoruz. 2021 yılında 5 aylık bir süreçte ihracat hacmini yüzde 40 artırarak 3.9 milyar dolara çıkaran, bir önceki yılın mayıs ayına göre ihracatını yüzde 54 artıran ihracatçı üyelerimizle, iş insanlarımızla gurur duyuyoruz. Unutulmamalıdır ki Gaziantep’in başarısı Türkiye’nin başarısıdır. Şehir olarak bizim gözümüz dördüncülükte. Gaziantep olarak ilk 5 ayda ihracatımızın 1,3 milyar dolarlık kısmını Irak, ABD ve Birleşik Krallık’a gerçekleştirdik. Sorun şu ki; en fazla ihracat yaptığımız 3 ülke toplam ihracatımızın yüzde 34’ünü oluşturuyor. Bu ne demek? Yumurtaların hepsi tek sepette. Sepetleri çeşitlendirmeliyiz, yeni sepetler oluşturmalıyız” ifadelerini kullandı.

“En yüksek mayıs ayı rakamlarına ulaşıldı”

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Başkanı Fikret Kileci de mayıs ayında ortaya konan ihracat performansının hem bölge hem de Gaziantep için şimdiye kadarki en yüksek Mayıs ayı ihracat rakamları olduğunu söyledi. Geçtiğimiz ay Gaziantep’ten 171 ülkeye ihracat yapıldığını aktaran Kileci, “Gaziantep, mayıs ayları itibarıyla en fazla ülkeye mal ihraç ettiği ayı geride bıraktı. İstikrarlı bir şekilde ihracat hacmimizin büyümesi, bölge olarak üretim kapasitemizdeki gelişimin göstergesi” dedi. Ocak-Mayıs 2021 döneminde bölge ihracatının, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 38’lik artışla 4 milyar 457 milyon dolara ulaştığını kaydeden Kileci, şu bilgileri paylaştı: “Mayıs ayı boyunca 2 bin 169 firmasıyla ihracat gerçekleştiren bölgemiz, en yüksek ihracatçı sayısına ulaştığı Mayıs ayını geride bıraktı. Geçtiğimiz ay Gaziantep’ten ihracat yapan firma sayısı ise bin 518 olarak hesaplandı. Pandemi başta olmak üzere küresel düzeyde birçok gelişmenin ciddi ekonomik sorunlara yol açtığı bu dönemde, Gaziantep başta olmak üzere bölgemizdeki ihracatçı sayısının arttığını görüyoruz.”

En çok ihracat yapılan ülkeler Irak, ABD ve Suriye

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin ihracatında en büyük paya sahip ülkeler arasında Ortadoğu ülkeleri yüzde 35,8 payla ilk sırada yer alırken, AB ülkeleri yüzde 19,5 payla ikinci ve Amerika ülkeleri ise yüzde 15 payla üçüncü sırada yer aldı. 2021’in Ocak-Mayıs ayları arasında toplam 189 ülkeye ihracat yapıldığını vurgulayan Kileci “Irak, ABD, Suriye, İngiltere, İtalya, Almanya, İran, Libya, Mısır ve İsrail bölgemiz ihracatında ilk sıralarda yer alan ülkelerdir” diye konuştu. Kileci, bölgeden en çok ihraç edilen ürün grupları arasında makine halıları, iplikler, kumaşlar, pastacılık ürünleri, plastikler ve mamulleri, değirmencilik ürünleri, bitkisel yağlar, demir-çelik mamulleri, ağaç ve orman ürünleri ile dış giyimin yer aldığını sözlerine ekledi.

“Gaziantep’in ihracatının ithalatı karşılama oranı yüzde 150”

İhracatın ithalatı karşılama oranında Gaziantep’in yüzde 150’lik seviyesiyle kendisine rakip illerden ayrıldığını vurgulayan Kileci, “Sergilemiş olduğu ihracat performansıyla Bölgemizin öncü şehri olmayı sürdüren Gaziantep, dış ticaret verileriyle tüm Türkiye için örnek bir niteliğe sahiptir. İlerleyen aylarda Gaziantep’i en fazla ihracat gerçekleştiren iller sıralamasında daha yukarılara taşımayı hedefliyoruz.” değerlendirmesinde bulundu. Kileci, Gaziantep’ten en çok ihraç edilen ürünleri tekstil ve hammaddeleri, halı, hububat-bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, kimyevi maddeler ile ağaç ve orman ürünleri olarak sıraladı. Kileci, 2021 yılı Mayıs ayında GAİB'e bağlı diğer iller olan Kahramanmaraş'tan 90 milyon dolar, Mardin'den 62 milyon dolar, Malatya'dan 30 milyon dolar, Diyarbakır'dan 16 milyon dolar, Şanlıurfa'dan 14 milyon dolar, Adıyaman'dan 8 milyon dolar ve Kilis'ten ise 4 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirdiğini duyurdu.