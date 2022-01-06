Gaziantep iş dünyası hedef belirlemekte zorlanıyor

Talip ÖZTÜRK



GAZİANTEP - Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, yeni yılla gelen zamlar ve açıklanan enflasyon rakamlarından sonra sanayi ve ticarethane abone gruplarına yüzde 50 ve üzerinde kullanıma bağlı olarak zam yapılmasının sanayicilerin maliyet hesaplarını yeniden gözden geçirmesine neden olacağını söyledi. Enerji maliyetlerindeki artışların rekabeti etkileyeceğini söyleyen Ünverdi, “Tüm dünyada enerji maliyetleri artıyor, ancak yapılan zamların en azından belli oranlarda sınırlı tutulması maliyet değişimlerinde büyük farklar oluşmasının önüne geçecektir. TÜİK verilerine bakıldığında da aylık ve yıllık enflasyon rakamlarında tüketici ile üretici fiyat endeksi arasında büyük fark olduğunu görüyoruz. Bu da sanayicinin maliyet yükünün bir yansımasıdır. Tüketici fiyatları yıllık yüzde 36,08 artarken, üretici fiyatları ise yıllık yüzde 79,89 artış gösterdi. Bu nedenle üretici üzerindeki yükün azaltılması gerekiyor ki buna bağlı olarak enflasyonunun da önüne geçilebilsin” dedi

“Yapıcı adımlar atılmasını bekliyoruz”

Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım da ihracat rakamlarının yüz güldürdüğünü, şehir ve ülke olarak önümüzdeki yıllarda hedeflerin giderek büyüdüğünü kaydetti. Ancak pek çok kalemde yapılan zamların yarattığı maliyet baskısı ile bunun pek de mümkün görünmediğini dile getiren Yıldırım, şunları kaydetti: “Üretimin, istihdamın, ihracatın artarak devam edebilmesi için, yeni hedefler için ekonomik iklimde öngörülebilirlik şart. Son yapılan zamlar maliyet hesabı yapabilmemizi daha da zorlaştırdı. Bunun yanında rekabet gücümüz de gün geçtikçe zayıflıyor. Ekonomi yönetiminin, reel sektörün sesini duymasını ve yapıcı adımlar atmasını temenni ediyoruz.”