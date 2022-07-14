Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi personel alacak
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 25 adet sözleşmeli personel alacak.
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 25 adet sözleşmeli personel alacağını duyurdu.
Büro personeli, destek personeli, koruma ve güvenlik görevlisi, mühendis, tekniker ve teknisyen kadrolarında istihdam edilecek personeller için başvurular 13-27 Temmuz tarihleri arasında toplanacak.