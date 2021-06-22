Gaziantep, kadın kooperatifleri  ile tarımda dünyaya açılacak

Talip ÖZTÜRK



GAZİANTEP - Gastronomi kenti Gaziantep, kadın eliyle tarım ürünlerini katma değerli ürünlere dönüştürmeyi hedefliyor. 9 ilçede 9 kadın kooperatifi kuracak Büyükşehir Belediyesi, her ilçede ağırlıklı olarak ajanslar tarafından finanse edilen, kurulacak modern tesislerle hem kadın istihdamını artıracak hem de yöresel ürün ihracatının önünü açacak.

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler ve Gıda Daire Başkanı Kenan Seçkin, hedefler doğrultusunda ilerlediklerini söyledi. Kadın istihdamını artırmak istediklerini belirten Seçkin, aynı zamanda yöresel ürünleri katma değeri yüksek ürünlere dönüştürmek istediklerini kaydetti.

Seçkin, 2020 yılı Temmuz ayında Tarımsal Hizmet ve Gıda Daire Başkanlığı’nı kurarken, bunun altında Gıda, Yöresel Ürünler İşleme ve Kooperatifleşme Şube müdürlüklerini de kurduklarını anımsattı. “Bu işe bakış açımız kurduğumuz sistemden belliydi” diyen Seçkin, göreve geldikleri ilk tarihten itibaren “9 İlçede 9 kadın kooperatifi” ve kooperatifler birliği olarak yol haritası belirlediklerini söyledi.

“Kooperatifleri birlik çatısı altında toplayacağız”

Büyükşehir Belediyesi olarak destek verdikleri ilk kooperatifi Oğuzeli ilçesinde Ezogelin Tarımsal Kadın Kooperatifi’ni kurduklarını anlatan Seçkin, yine 200’ü kadın olmak üzere 260 çiftçiye eğitim vererek, bu işe inanmış insanlarla yola çıktıklarını kaydetti. Kuruluş, eğitim aşamasında da her türlü desteği Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak verdiklerini belirten Seçkin, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün de eğitim konusunda destek verdiği bildirdi. Şu anda 5 ilçede kadın kooperatifi kurduklarını, 2 ilçede daha kooperatif kurduklarında bunları Kooperatifler Birliği çatısı altında toplayacaklarını aktaran Seçkin, şunları kaydetti: “Akabinde Yeşil Nizip Kadın Kooperatifi, İslahiye Yesemek Kadın Kooperatifimizi, Şehitkâmil’de Zahire Kadın Kooperatifimizi kurduk. Daha öncesinde Nurdağı Moringa Kadın Kooperatifi’ni de bu oluşum içerisinde dâhil ettik. Karkamış, Araban, Yavuzeli ve Şahinbey’de kooperatifleşme çalışmalarımız devam ediyor. 2 kooperatifi kurduktan sonra Gazi Kooperatifler Birliği’ni kuracağız. Birliklerin diğer kooperatiflere göre çok avantajı var. Birlikten kuvvet doğar felsefesiyle kadın kooperatiflerimizi birlik çatısı altında toplayacağız.”

“Her ilçeye modern işleme tesisleri kuruluyor”

Seçkin, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak yerel ve ulusal ajanslara sunup onaylattıkları projelerle yöresel tarım ürünlerini katma değeri yüksek ürünlere dönüştüreceklerini belirtti. Kadınların toplumdaki yerini güçlendirmeyi amaçladıklarından bahseden Seçkin, yakın zamanda faaliyete geçecek projeler hakkında şu bilgileri verdi: “Oğuzeli’nde 5 milyon 432 bin TL bütçe ile hayata geçirilen “Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma İçin; Tarıma Değer, Kadına Değer, Topluma Değer” projesinin yüzde 30’u belediye, yüzde 70’i İpekyolu Kalkınma ajansı tarafından finanse edildi. Oğuzeli’nde Tarım Okulu’nda kuracağımız Nar ve Şire İşleme Tesisi 2 milyon 447 bin TL değerinde yüzde 30 belediye tarafından yüzde 70’i GAP İdaresi tarafından desteklendi. İslahiye’de yüzde 100’ü İYOM tarafından hibe edilmek üzere 750 bin TL ile bütçeli Salça ve Biber İşleme Tesisini kurduk. Nizip’te yüzde 100’ü İYOM’dan hibe 750 bin TL bütçeli Nane İşleme Tesisi kurduk. Şu anda iki yeni proje onaylattık. Araban’da 2 milyon 500 bin TL bütçeli Sarımsak İşleme Tesisi, Karkamış’ta 850 bin TL bütçeli Nane İşleme Tesisi kuracağız. Kooperatiflerle ilgili eğitim, tıbbi aromatik bitkiler ve diğer konularda Ar-Ge çalışmalarını hazırlayıp, sunmuş olduğumuz birden çok projelerimiz var.”