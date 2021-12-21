Gaziantep Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği, zam değil indirim yaptı

Talip ÖZTÜRK



GAZİANTEP - Birlik Başkanı Osman Türkman, Türkiye’de tarım ve hayvancılık sektöründe artan üretim maliyetlerinin gıda fiyatlarının artmasına neden olduğunu belirterek, “Dünya ve ülkemiz zor bir süreçten geçiyor. Gıda üretimi azalmakta, birçok üründe olduğu gibi gıda fiyatları da her geçen gün artmakta ve tüketicilerin sağlıklı gıdaya ulaşması zorlaşıyor” dedi. Kahvaltıların ve sofraların vazgeçilmezi süt ve süt ürünlerinin de bu fiyat artışlarından nasibini aldığını ifade eden Türkman, yem maliyetlerinin aşırı artmasından dolayı Ulusal Süt Konseyi’nin 08 Aralık 2021 tarihi itibarıyla süt fiyatlarında yüzde 47’lik fiyat artışının aynı zamanda diğer hammaddelere gelen zamlar yüzünden süt ve süt ürünlerinin fiyatlarının da yaklaşık yüzde 50 artmasına neden olduğunu kaydetti.

“Süt ve peynir gibi ürünler lüks oldu”

Artan maliyetlerin süt, peynir gibi günlük tüketilen ürünleri lüks hale getirdiğini anlatan Türkman, “Bu zor günlerde tüketiciyi de düşünmemiz gerekiyor. Gaziantep Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği olarak süt işleme tesisimizi kurarken amacımız ‘üyelerimizin ve üreticinin sütünü değerinden almak, tüketiciye de doğal ve sağlıklı gıdayı uygun fiyata ulaştırmaktı.’ Yaşanmakta olan bu aşırı fiyat artışlarına rağmen bu zor günlerde tüketicinin de sofrasına sütün, peynirin, gıdanın uygun fiyata ulaşabilmesi için stoklarımızdaki ürünlerin fiyatlarına zam yapmadan bu ürünler bitene kadar eski fiyattan satışına devam edeceğiz” diye konuştu.

Türkman, yüzde 30’dan yüzde 100’e varan indirimlerle satışa sundukları ürünlerin güncel fiyat listesini de açıkladı.

İşte fiyatlar:

Yüzde 100 Keçi Sütünden Kesme Dondurma kg fiyatı 50 TL yerine 25 TL

Yüzde 100 Keçi Sütünden Deri Tulum Peyniri kg fiyatı 99 TL yerine 49 TL

Yüzde 100 Keçi Sütünden Salamura Antep Peyniri kg fiyatı 94 TL yerine 59 TL

Yüzde 100 İnek Sütünden Tam Yağlı Beyaz Peynir kg fiyatı 47 TL yerine 37 TL

Yüzde 100 İnek Sütünden Tam Yağlı Bidon Tulum Peyniri kg fiyatı 59 TL yerine 39 TL

Yüzde 100 Tam Yağlı Soğutulmuş İnek Sütü litre fiyatı 10 TL yerine 7,5 TL

Yüzde 100 Doğal Katkısız Pul Biber kg. fiyatı 69 TL yerine 39 TL

Yüzde 100 Doğal Sumak Ekşisi kg. fiyatı 69 TL yerine 49 TL