Gaziantep, kültür sanata yatırım yapıyor

GAZİANTEP - Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kentlerinin kültür-sanata yatırım yaptığını söyledi. Bilişim AŞ ve Enerji AŞ gibi iki yeni iştirakle kentin ekonomisi için adım attıklarını belirten Şahin, “Ancak kentimizin kimliğini ve göçle büyüyen kentimizin kimliğini hemşerilerimize daha iyi anlatmak zorundayız” dedi. Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşunu gelecek nesillere anlatmak için kurulan Panorama 25 Aralık Müzesi’nin içinde açılan Hisart Canlı Tarih Müzesi “Birinci Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı’nda Kadın Kahramanlar Sergisi” basın mensuplarına tanıtıldı. Sergide Milli Mücadele dönemine ait toplam 22 manken, 2 diorama ve 222 obje yer alıyor. Toplantıda konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, “Çok önemli zenginlikleri olan bir kentimiz var. Bir görevimiz de bu zenginliğimize sahip çıkmak. Panorama 25 Aralık Müzesi yatırımımız gençlerimize Milli Mücadele’yi ve bu mücadelede Gaziantep’in öncü rolünü aktarmak. Erkekler kadar kadınlar da bu mücadelenin kahramanlarıydı. Bu nedenle Hisart’ın sergisi de bizim için çok kıymetli” dedi. Şahin, şehrin kültür sanat çalışmalarına yatırım yaptıklarını kaydederek, “Şu anda 10 kentimizde, şehir tiyatrosu var. Hepsiyle görüştük ve 11’incisini kurmak için harekete geçtik. Şehir tiyatromuzun kadrosu için yarışma açacağız. 20-25 sanatçımızı yarışmayla alacağız. Ayrıca Gaziantep’in kurtuluşunun 100’üncü yılı için bir anıt yarışması açtık. Şu anda belediyeler tarafında iki yarışma var. Biri Kayseri’nin Mimar Sinan’ı için açılan yarışma diğeri bizimki” diye konuştu.

“Kadın kahramanlarımızın önünde saygıyla eğiliyoruz”



Her bir eserinde 30 senelik maket deneyimi, 25 senelik diorama yeteneği ve 18 senelik koleksiyoner kimliğini bulunduğunu ifade eden Hisart Canlı Tarih Müzesi kurucusu Nejat Çuhadaroğlu, şunları söyledi: “Milli Mücadele döneminde işgali protesto etmek amacıyla düzenlenen mitinglere yoğun bir şekilde iştirak eden Türk kadını, hem cephelerde hem de cephe gerisinde hastaların bakımı, askerlerimize giyecek ve yiyecek temini, kağnılarla cepheye silah-erzak taşıma ve cephane imali işlerinde, sırası geldiğinde çocukları ile beraber çalışarak hizmet etti. Çok özel bir koleksiyonu Gaziantep’e getirdik. Bu sergi ile kadın kahramanlarımızın önünde saygıyla eğiliyoruz.”

“AB tescilli 5 ürünümüze Menengiç kahvesini de ekleyeceğiz”



Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kentlerinin şu anda 41 tescilli coğrafi işaretli ürünü olduğunu belirtiyor. Şahin, “Biz bunu 100’e tamamlamak için çalışıyoruz. Kentimize has önemli ürünlerimiz var. Ayrıca AB tescili konusunda da girişimlerimiz var. Türkiye’nin AB’den coğrafi tescilli beş ürünü var. Bunlar Antep baklavası, Aydın inciri, Aydın kestanesi, Malatya kayısısı, Milas zeytinyağı. Biz şimdi bu ürünlere bir yenisi eklemek istiyoruz. Menengiç kahvemizle AB’den tescil alacağız” diyor.