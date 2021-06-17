Gaziantep, metro için onay bekliyor

GAZİANTEP - Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kentin pandemi ile yeniden boy gösteren trafik sorununun çözümü için metroyu işaret etti. Metro projesinin en büyük hayali olduğunu açıklayan Şahin, Ulaşım Master Planı’nın onaylandığını belirterek, yaklaşık 5 milyar liralık projenin yatırım programına alınmasını beklediklerini söyledi. Fatma Şahin, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Osman Toprak, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Kayhan Doğan ile birlikte Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Ay ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti. Gaziantep için yeni hayalleri olduğunu söyleyen Şahin, kentin trafik sorununun çözümü için metronun şart olduğunu belirtti. Şahin, “Metro ile ilgili Ulaşım Master Planı onaylandı. Altyapı Genel Müdürlüğü Strateji Başkanlığı’na gönderdi. En önemli kısım buydu. Teknik çalışma tamamlandı. Projemizi 2022 yatırım programına aldırmamız lazım. 5 milyar liralık yatırımdan bahsediyoruz. Metro hayata geçerse, 10 kilometre yol olacak. Bu projeyi hayata geçirmezsek trafik sorunu çözülmeyecek” dedi.