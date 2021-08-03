Gaziantep Model Fabrika, israfın önüne geçerek verimliliği artırıyor

Talip ÖZTÜRK



GAZİANTEP - Gaziantep Model Fabrika, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü, Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) iş birliğinde, Avrupa Birliği’nin finansal desteğiyle 2. Organize Sanayi Bölgesi’nde 8 Şubat 2021 tarihinde Öğren-Dönüş programı kapsamında eğitim ve danışmanlık hizmeti vermeye başladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Gaziantep protokolünün katılımıyla da 26 Haziran 2021 tarihinde resmi açılışını gerçekleştirildi. Başta Gaziantep’teki küçük ve orta büyüklükteki işletmeler olmak üzere tüm bölgeye hizmet veren Model Fabrika, bu kapsamda işletmelerdeki israfın önüne geçilmesini sağlayarak verimliliğini artırıyor, daha rekabetçi olmalarını sağlıyor.

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep Model Fabrika’nın faaliyetleri hakkında DÜNYA’nın sorularını yanıtladı.

Gaziantep Model Fabrika, şu anda ne tür faaliyetler yürütüyor? Tam kapasite çalışıyor mu, eksikleri, yapılması planlananlar var mı?

Gaziantep Model Fabrikamızda yalın üretim eğitimi kapsamında 22 farklı modül ile danışmanlık hizmeti verdiğimiz firmalarda yalın liderler yetiştirildi. Buna ek olarak Gaziantep Üniversitesi ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi’ndeki 11 farklı akademisyene teorik ve uygulamalı eğitimler verildi. Bunun yanında 4 aylık süre boyunca farklı sektörlerdeki altı firmaya yalın danışmanlık hizmetinde bulunuldu. Önümüzdeki dönem yalın üretim danışmanlığının yanında dijital danışmanlık hizmetine de başlayacağız.

Model Fabrika’ya kentteki hangi kurumlar, ne tür desteklerini sürdürüyor?

İpekyolu Kalkınma Ajansı’nın Yönetim Teknik Danışmanlık Proje Destek Programı ile Model Fabrika hizmetlerimiz, KDV dahil olmak üzere 100 bin liraya kadar desteklenebilecek.

KOSGEB İşletme Geliştirme Destekleme Programı-Model Fabrika Destekleri ile üst limit 70 bin TL’ye kadar desteklenebilecek. Asya Verimlilik Teşkilatı COVID Fonu Projesi kapsamında 1 firma desteği alınacak. Kurumlar, EBRD Mülteci/Etkilenen Bölgeler Destek Programı ile üst limit 10 bin Euro’ya kadar destekten faydalanabilecekler.

Model Fabrika ile bugüne kadar kentinizde kaç firma kendisine yol haritası çıkarabildi? Hangi alanlarda eğitim ve danışmanlık hizmeti alabildi?

Model Fabrikamız yakın zamanda hizmet vermeye başlamasına rağmen 6 firmaya Öğren-Dönüş programı kapsamında danışmanlık hizmeti verildi. Yalın Yaklaşım ve Endüstri 4.0, Değişimin Psikolojisi, Süreç Yaklaşımı, Standardizasyon, İş Etüdü, Hata Türü ve Etkisi Analizi, Jidoka (Otonomasyon), Gemba + Kaizen (Problem çözme + Sürekli İyileştirme), İş İstasyonu Tasarımı, Kapasite Planlama, Enerji Verimliliği, Stratejik Performans Yönetimi, Yetkinlik Yönetimi, Liderlik gibi 22 farklı modülden oluşan eğitim programlarının temel hedefi yalın üretim ilkeleri ve Model Fabrika ile birlikte dijital dönüşüm sürecine odaklanmaktır. Ayrıca 50’nin üzerinde firmaya yalın farkındalık ve tanıtım eğitimleri verildi.

Bugüne kadar hangi sektörler, fabrikadan nasıl yararlanabildi? Öncelik verdiğiniz sektörler var mı?

Fabrikamızda bugüne kadar, kozmetik, makine-metal, ayakkabı-terlik, halı, plastik ve tekstil sektörlerine yönelik eğitim ve saha danışmanlık hizmeti verildi. Katılımcı işletmelerin kendi yalın liderlerini yetiştirebilmeleri için önemli fırsatları da beraberinde getiren Gaziantep Model Fabrika işletmelerin verimliliklerini ve rekabetçiliğini artırmayı hedeflediği için sektör ayrımında bulunmamaktadır.

Kent ekonomisine, şirketlere katkı sunmak ve onların kalkındırmasıyla ilgili yeni hedefleriniz, projeleriniz var mı?

Gaziantep Model Fabrika olarak başta kentimizde üretim faaliyetlerini gerçekleştiren firmalarımız ile çevre illerde üretim faaliyetlerini sürdüren firmalarımızın mevcut kullanılabilir kapasitelerinde işletmede yapılacak çalışmalar neticesinde yapılabilecek maksimum iyileştirmeyi gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Bu kapsamda hem üniversite-sanayi işbirliğini geliştirmeyi hem de bölgedeki beyaz yaka statüsündeki personelleri eğiterek yarı zamanlı danışman havuzumuzu büyüterek kapasitemizi arttırmayı planlıyoruz.

Komşu illerimiz, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Kilis’teki üniversitelerimiz ile kurmuş olduğumuz bağlar ve yapmış olduğumuz iş birlikleri ile bu illerimizde de faaliyet yürütüyor, bölge sanayimizin gelişimine katkıda bulunmak için çalışıyoruz.

Şu anda fabrikada hangi firmalarla, hangi alanlarda faaliyet yürütülüyor?

29 Temmuz 2021 tarihi itibarıyla, 30.92.01, 22.22.43, 13.93.01 NACE kodlarına sahip firmalara Gaziantep Model Fabrika’ya ait 22 yalın üretim eğitim modülünün eğitimi ile yalın saha danışmanlık hizmeti verilmeye başlandı.

“Sanayide dönüşüm için Model Fabrikalar Türkiye’ye yayılmalı”

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, yalın üretimin, kitle üretiminin aksine tüm paydaşlara fayda sağlayacak güçlü bir potansiyele sahip olduğunu dile getirdi. Yalın üretim ile yüzyıllara dayanan kitle üretimin tersine çevrilmesine ve sadece bir kesimin değil, herkesin kazanmasına katkıda bulunacak bir potansiyeli sağlandığını ifade eden Ünverdi, şöyle devam etti. “Bu potansiyel sanayi örgütlenmesine ve toplumsal yaşama yepyeni bir bakış açısı kazandırabilecek nitelikte bir potansiyeldir. Bu sebeple yalın üretim mutlaka tüm boyutlarıyla keşfedilmeyi ve daha da güçlendirilmeyi hak etmektedir. Sanayide dönüşümün sağlanması için Model Fabrikaların sayıları artırılması ve Türkiye geneline yayılması gerekmektedir.”

Aynı anda 6 firmaya danışmanlık hizmeti veriyor

Gaziantep Model Fabrika’da 1 Direktör, 5 Mühendis, 4 Yardımcı Personel, 3 Uzun Dönem Lise Stajyeri olmak üzere toplam 13 personel istihdam ediliyor. “Model fabrikamız 760 metrekare atölye sahası ve 2 bin 500 metrekare kapalı alanda 6 farklı varyantta eğitim amaçlı terazi üretimi gerçekleştiriliyor” diyen GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, “Buradaki amaç gerçek bir üretim ortamında uygulamalı eğitimle yalın üretim yöntemlerini göstermek, firmalarımızın bu örnek üretimi görerek kendi işletmelerinde uygulamalarını sağlamaktır” dedi. Ünverdi, “Öğren-Dönüş programı kapsamında dört aylık süre zarfında altı firmaya aynı anda danışmanlık hizmeti verildi. Yakın tarihte başlayacak olan 2. Öğren-Dönüş programımızla birlikte tahminen altı aylık süre zarfında 13-14 firmaya aynı anda eğitim ve danışmanlık hizmeti sunulması öngörülüyor. İlerleyen dönemde yarı zamanlı danışman havuzumuzun artmasıyla birlikte hizmet verilen firma sayısını kademeli olarak artırmayı hedefliyoruz” diye konuştu.