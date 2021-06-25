Gaziantep Model Fabrika’dan hizmet alan firmalara İKA desteği

GAZİANTEP - GSO ve İKA arasında imzalanan “2021 Yılı Yönetim Danışmanlığı Teknik Destek Programı İçin Hizmet Alım Protokolü”nde konuşan GSO Yönetim kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Model Fabrika’daki eğitim ve uygulamalarla firmalara bir fabrikanın daha verimli olabilmesi için dünyadaki en iyi uygulama ve yaklaşımlardan faydalanılarak, gereken tüm prosesleri öğrenme imkanı sunduklarını söyledi. Eğitimlerin Model Fabrika uzmanları tarafından işletmelerde fiili olarak da uygulandığını belirten Ünverdi, “Amacımız, işletmelerimize eğitim ve danışmanlık vererek, rekabetin hat safhaya ulaştığı, kar marjlarının azaldığı günümüz koşullarında, üretimleri israflardan arındırmaktır. Bu noktada İpekyolu Kalkınma Ajansı ile bugün gerçekleştirdiğimiz protokol özellikle firmalarımız açısından önem taşıyor. Protokol kapsamında Ağustos ayında başlayacak 2. etap dijitalleşme eğitimleri ve uygulamaları sürecinde İpekyolu Kalkınma Ajansı tarafından firmalarımıza dijitalleşme, teknik ve yönetim danışmanlığı gibi konularda destekler verilecek. Aynı şekilde KOSGEB de üye firmalarımıza benzer alanlarda önemli destekler sağlayacak. Model Fabrikamızın firmalarımıza verdiği hizmetleri ilerleyen süreçte destek kapsamına alacak olan İpekyolu Kalkınma Ajansı’na ve Genel Sekreteri Sn. Burhan Akyılmaz’a teşekkür ediyorum” dedi.

İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz da Gaziantep Model Fabrika’nın kent ve bölge sanayisinin gelişmesi açısından büyük önem taşıdığını ifade etti. Akyılmaz, Model Fabrika’nın daha iyi konuma gelmesi amacıyla İpekyolu Kalkınma Ajansı olarak Gaziantep Sanayi Odası ile iş birlikleri yapmaya devam edeceklerini belirterek, şunları kaydetti: “Gaziantep Model Fabrika’dan hizmet alan firmalara çeşitli konularda destekler sunarak önemli avantajlar elde etmelerini sağlayacağız. Protokolümüzün hayırlı olmasını diliyor, misafirperverliklerinden dolayı Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Adnan Ünverdi’ye teşekkür ediyorum.”