Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nde finans ve iş merkezi yaptırılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti Başkanlığı'nın yayınlattığı ilana göre "Organize Sanayi Finans ve İş Merkezi (OSFİM)" inşaatı yapımı açık ihale usulü ile anahtar teslim olarak ihale edilecek.

İhale, Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü toplantı salonunda 25 Mart 2022 tarihinde gerçekleştirilecek. Teklifler, ihale saatine kadar elden teslim edileceği gibi iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilecek.

İhale dokümanı Gaziantep Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Fen İşleri Müdürlüğü'nde bedelsiz olarak görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.

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