Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'ndeki iplik fabrikası satışa çıkarıldı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan 10.632 m² alanda kurulu iplik fabrikası ihaleyle satılacak.

İdari bina, fabrika binası (üretim tesisi), torna atölye odası ve depo-yükleme bölümünde oluşan fabrikanın etrafı güvenliği sağlayacak yükseklikte ihata duvarı ile çevrilmiş durumdadır. Fabrikanın etrafı birçok fabrika-üretim tesisi ile çevrili olmakla birlikte sosyal tesislere yürüyüş mesafesindedir. Taşınmaz konum olarak altyapı-ulaşım problemi bulunmayan yapılaşmanın yüzde yüze yakın olduğu cazip bir bölgededir.

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