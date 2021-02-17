Gaziantep OSB, GES projesi ile sanayicilere örnek olacak

GAZİANTEP - Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü’nün elektrik altyapısının Türkiye’ye örnek nitelikte olduğunu belirten Şimşek, son yıllarda büyük talep gören ve fabrikaların çatılarına kurulan güneş enerjisi projeleri için şu bilgileri verdi: “Birkaç yıl öncesine kadar Güneş Enerji Santrali (GES) için maliyetler 1 milyon doların üzerindeydi, geri dönüşü ise 8-10 yıldı. Ama şimdi 450-500 bin dolar arasında. Geri dönüşün de 5 yıla düşmesiyle birlikte güneş enerjisi yatırımları artar. En azından enerjide ülke olarak dışa bağımlılığımızı azaltırsak mutlu oluruz.” Sanayicileri GES yapmaları için teşvik ettiklerini ifade eden Şimşek, bu anlamda bir proje için hazırlık aşamasında olduklarını belirterek, şunları kaydetti: “En önemlisi güneş enerjisi için altyapımız uygun ve modern. Yapmak isteyen herkese yasal, hukuksal çerçevede izin veriyoruz. Biz Gaziantep OSB olarak kendimiz de düşünüyoruz. Örnek bir tesis çalışmamız var. Şu an proje aşamasında. Örnek olsun istiyoruz.”