Gaziantep, sağlık üssü olmak için çalışmalarını hızlandırdı

GAZİANTEP - Gaziantep Valisi Davut Gül, yapımı devam eden 400 yataklı Nizip Devlet Hastanesi, Gaziantep Üniversitesi bünyesinde yakın bir süre zarfında faaliyete geçecek 250 yataklı Çocuk Hastanesi ile 300 yataklı 25 Aralık Devlet Hastanesi Ek Binası inşaat alanında incelemelerde bulundu.

İlk olarak Nizip ilçesinde yapımı devam eden hastane inşaat alanında incelemelerde bulunan Vali Gül, 100 bin m2 kapalı alan sahip Devlet Hastanesi’nin tamamlandığında bütün bölgeye hizmet vereceğini ifade etti. Hastanenin tüm donanımlarıyla birlikte yaklaşık 1 milyar liralık bir maliyeti olacağını söyleyen Gül, “Nizip her şeyin en iyisine layık. Bu yatırımın ilçemize kazandırılmasında büyük emek ve gayretleri olan başta Adalet Bakanımız, Sağlık Bakanımıza, milletvekillerimize ve bu projeyi baştan sona takip eden Belediye Başkanımız Mehmet Sarı’ya teşekkür ederim” dedi.

Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı da Nizip Devlet Hastanesi’nin yapımı tamamlandıktan sonra sadece ilçeye değil, Karkamış, Birecik, Halfeti ve Suruç ilçelerine de hizmet verecek donanıma ve kapasiteye sahip olacak şekilde inşa edildiğini belirtti.

“İki sene içinde sağlıkla ilgili sıkıntımız bitecek”

Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın ile üniversite bünyesinde hizmet verecek ve yakın zamanda faaliyete geçmesi planlanan 250 yataklı Çocuk Hastanesi’nde de incelemelerde bulunan Vali Gül, son ziyaretini 300 yataklı 25 Aralık Devlet Hastanesi Ek Binası inşaat alanına gerçekleştirdi. Burada genel sağlık yatırımları hakkında açıklamada bulunan Gül, şunları söyledi: “400 yataklı Nizip Devlet Hastanemizin yapımına hızla devam ediliyor. 25 Aralık Devlet Hastanesi’nin ek binası 300 yataklı bir hastane. Bu da 47 bin m2 kapalı alana sahip. Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi 300 yataklı ek binasının ihale süreci devam ediyor. Sağlık Bakanlığımız toplam bin yataklı olan bu üç hastaneyi yapıyor. Aynı zamanda üniversitemizin 250 yataklı bir Çocuk Hastanesi mevcut. Yaklaşık bir ay sonra hizmete girmiş olacak. Beylerbeyi Bölgesi’nde de şu an planlama aşamasında olan 500 yataklı bir hastanemiz var. Dolayısıyla bu beş hastanemiz yaklaşık bin 750 yatak kapasitesine sahip. Buna devam eden şehir hastanesi dâhil değil. Onu da eklediğimizde 3 bin 200’ün üzerine çıkıyor. İnşallah iki sene içinde sağlıkla ilgili hiçbir sıkıntımız kalmayacak. Şu an inşaatlar devam ettiği için vatandaşlarımızın sıkıntılarını görüyoruz, biliyoruz ama başlananlar ve tamamlananlar Gaziantep’i sağlıkta önemli bir merkez haline getirecek.”