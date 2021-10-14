Gaziantep, savunma sanayide hedefine bir adım daha yaklaştı

GAZİANTEP - Gaziantep Sanayisinin Teknolojik Dönüşümü Projesi kapsamında gerçekleştirilen ve iki gün süren olan etkinliğe Gaziantep Valisi Davut Gül, GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, İKA Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz, Savunma Sanayi Başkanlığı Sanayileşme Daire Başkanı Murat Çizgel, GSO Yönetim Kurulu Üyesi Başar Küçükparmak, GSO Genel Sekreteri Yusuf İymen, Savunma Sanayi Başkanlığı’na üretim yapan vakıf şirketleri ve ana yüklenici firmalar ile GSO üyesi firmaların temsilcileri katıldı. Gaziantep Valisi Davut Gül, programın açılış konuşmasında Gaziantep’in sanayideki potansiyel gücüne dikkat çekerek, Gaziantep’i savunma sanayinde ileriye taşımak adına birçok çalışma gerçekleştirdiklerini söyledi. Gaziantep Savunma Sanayii Tedarikçi Zirvesi’nin de daha olgunlaşmış ve daha somut hale gelmiş bir çalışma olacağına belirten Gül, “Bizim potansiyelimiz çok fazla ve Gaziantep her türlü üretimi yapabilir” dedi.

“Savunma sanayisini içselleştirdik”

SO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi de Gaziantepli sanayiciler olarak ileri teknolojili ve katma değeri yüksek üretimler yapmak için savunma sanayinin tüm bileşenleri ile iş birliği içerinde olduklarını ifade etti. Bu amaç doğrultusunda bütüncül bir yaklaşımla çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Ünverdi, savunma sanayi alanında özellikle son dönemlerde büyük mesafeler kat ettiklerini belirterek, “Gaziantep iş dünyasında artık zihinlere savunma sanayisi yerleşti. Hem kendimiz bu alanı tanıdık hem de firmalarımıza savunma sanayisinin işleyişini, tüm unsurlarını anlatarak potansiyelimizi gördük ve içselleştirdik. Bugün çok önemli sonuçlar alıyoruz. Savunma sanayisine üretim yapan vakıf şirketlerinin gazi şehrimize yatırım yapmasını sağlamak ise en büyük hedeflerimiz arasında yer alıyor” diye konuştu.

İKA Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz, yüksek teknolojili ürünlerin üretimi noktasında Gaziantep’in rekabetçiliğini artırmayı hedeflediklerini bildirerek, “Gaziantep, tarihinden de anlaşılacağı üzere bir savunma ve direniş şehridir. Gaziantep savunmasında verdiğimiz 6317 şehit ile bunu kanıtlamış bir tarihi geçmişe sahibiz. Savunma sanayinde büyük başarılar elde etmek artık boynumuzun borcudur. Gaziantep’in üst yönetimi, insan kaynağı, sanayisi ve altyapısı ile başaramayacağı hiçbir şey yok, yeter ki hedeflerimizi doğru koyalım” ifadelerini kullandı. Savunma Sanayii Başkanlığı Sanayileşme Dairesi Başkanı Murat Çizgel de yaptığı sunumda, Gaziantep’e 10 tane savunma sanayi devi ile geldiklerini kaydetti. Çizgel, kentte yapacakları çalışmalarda sadece savunma sanayi değil, farklı sektörler de seçtiklerini dile getirerek, şöyle dedi: “Çünkü savunma sanayinde dışa bağımlılığımızı kapatırken sürdürülebilir teknolojiyi başka sektörlerde de uygulamak istiyoruz. Gaziantep’in savunma sanayinde ülkemize önemli hizmetler sağlayacağına inanıyorum. Ayrıca bu teknolojide dünya çapında önemli bir konuma geleceğimizi düşünüyorum.”