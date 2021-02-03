“Gaziantep, tamamlanacak OSB projeleriyle ikinci Körfez olacak”

Talip ÖZTÜRK



GAZİANTEP - Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Fikret Kileci, 2020 yılını değerlendirdi, 2021 öngörülerini paylaştı. DÜNYA’ya açıklama yapan Kileci, 2020 yılının tüm olumsuzluklara rağmen Gaziantep ve bölge için kazançlı olduğunu söyledi. Kileci, kentin 2020 yılında yüzde 6,12 artışla 7 milyar 935 milyon dolar ihracat yaptığını aktardı.

Koruyucu ekipman, ambalaj, teknik tekstil gibi stratejik sektörlerde güzel işler yapıldığını ifade eden Kileci, pandemi etkisiyle alışkanlıkların değiştiğini söyleyerek, “Modaya yönelik işlerde ciddi anlamda düşüşler oldu. Bunun yanında diğer tarafta çok ciddi artışlar oldu. Mesela hijyen sektörü bunun içerisinde. Ev tekstili ve halı da büyüdü. Eskiden halı tüketimi çok daha az iken şimdi kayda değer artış gözlüyoruz” dedi.

Gaziantep’in Amanos Tüneli ve 2023 yılına kadar tamamlanması beklenen organize sanayi bölgeleri (OSB) ile üretim üssü ve ikinci bir Körfez ve olacağı öngörüsünde bulunan Kileci, şöyle devam etti: “Kim ne derse desin biz Ortadoğu’da daha güçlü olacağız. Ortadoğu, yeniden yapılanmaya gidecek. Çünkü artık Körfez’de yürüyecek yer kalmadı. Gelişecek bir yer kalmadı. Sanayiye, üretime doydu. Bu noktada Türkiye ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi, özellikle Şahinbey, Polateli, İslahiye oradaki tüm üretimlerin ve yenilenmenin ana üssü haline gelecek. Dünyanın her tarafından büyük firmalar gelecek. Bizim bölgemizde yatırımlarını yapıp, buradan oraya hizmet verecek.”

“En büyük pazarımız Ortadoğu’da güç kaybettik”

2021 hedeflerinin bölgeden 12 milyar, Gaziantep’ten de 10 milyar dolar ihracat olduğunu açıklayan Fikret Kileci, Güneydoğu ve Gaziantep’in en büyük pazarının Ortadoğu olduğunu, ancak bu bölgede güç kaybedildiğini söyledi. Kileci, “Son 7-8 senede bölgenin ihracatında Ortaoğu’nun payı yüzde 60’lardan yüzde 40’lara düştü” ifadesini kullandı.

Kileci, son dönemde halıya yatırım yapan Türkmenistan ve Özbekistan’ın Gaziantep’i etkilemesini ise şu sözlerle değerlendirdi: “Daha kalitelisini, daha modasını, daha özelliklisini yapacağız. Bugün Özbekistan 100 tarak yapıyorsa biz 140-200 tarak yapacağız. O 10 dolara satıyorsa biz bin 10 dolara satacağız. Önemli olan onlardan önde gitmemiz, onlardan önce bir takım işleri yapıp, öncülük etmemiz. Yeter ki durmayalım, yeniliğe, modernizasyona açık olalım, sürekli yeni ürün üretelim.”

“Türkiye, planlı programla teknik tekstilde söz sahibi olur”

Kişisel koruyucu ekipman ve teknik tekstilde planlı bir programla 5 yıl sonra Türkiye’nin bu alanda söz sahibi olan birkaç ülkeden birisi haline gelebileceğini ifade eden Kileci, “Zaten kendine yetebilen ülke çok az. Biz bunu sadece kumaş değil de katma değerli ürün üreterek, çok daha mantıklı bir noktaya taşıyabiliriz. Dolayısıyla bundan sonra doğru hareket etmemiz, planlı hareket etmemiz lazım” diye konuştu.