Gaziantep tarımsal sanayi ihracatında ilk 5’e girdi

Talip ÖZTÜRK

GAZİANTEP - TİM verilerine göre geçen yıl en çok ihracat yapan iller sıralamasında beşinci olan Gaziantep’ten 2,4 milyar dolarlık tarımsal ürün ihracatı yapıldı. Kent, bu alanda ülke ihracatının yüzde 13,6’sını tek başına karşıladı. Sanayi şehri Gaziantep’te resmi olarak 32 bin 486 çiftçinin bulunuyor. Geçen yıl kente 171 milyon liralık tarım desteği verildiğini, son 17 yılda verilen toplam desteğin 1,8 milyar lirayı bulduğunu dile getiren Gaziantep İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan, DÜNYA’ya yaptığı açıklamada, kentte 3 milyon 454 bin 150 dekarlık alanda tarım yapıldığını söyledi. Karayılan, Gaziantep’ten en fazla ihraç edilen ilk beş ürünü şöyle sıraladı: “Makarna, irmik, bitkisel yağ, şekerleme (Kokolin, sert şeker) ve un.” Gaziantep’in sarımsak üretiminde de Kastamonu’yu geçtiğini söyleyen Karayılan, kentte 21 bin 701 dekar alanda 2019’da 26 bin 451 ton, geçen yıl ise 34 bin ton sarımsak hasadı yapıldığını dile getirdi.