Gaziantep Ticaret Borsası ‘Yılın Ticaret Borsası’ seçildi

GAZİANTEP - Yaşayan Şehirler Platformu tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen, ‘Şehir Ödülleri Türkiye’ proje yarışmasının ödül töreni Ardahan Valiliği’nin ev sahipliğinde, Ardahan Üniversitesi (ARÜ) Aşık Şenlik Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapıldı. Ödül törenine, Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen çok sayıda kurum, kuruluş ve STK temsilcisi katıldı. GTB’nin geçen yıl hizmete açarak kent ve bölge ekonomisine kazandırdığı Antep Fıstığı Lisanslı Depo, Et Borsası ve Et Hali projeleri ile coğrafi işaret tescil çalışmaları, ‘Umut Işığı Ödülleri’ kategorisi ‘Örgütlenme’ dalında jüri üyeleri tarafından birinciliğe layık görüldü ve GTB’ye ‘Yılın Ticaret Borsası’ ödülü verildi. GTB Genel Sekreteri Özgür Bayram, Gaziantep’in UNESCO’nun Gastronomi Kenti unvanını alan ilk şehir olduğunu anımsattı. Büyükşehir belediyesinin desteğiyle 30 bin metrekare alana Türkiye’nin en büyük ve en modern et borsasını kente kazandırdıklarını söyleyen Bayram, “İçinde monoray sistemleri, soğuk hava depoları ve soğuk zincir koridorları gibi teknolojik her türlü altyapıyı barındıran Et Hali ve Et Borsası örnek bir tesis olarak hizmet veriyor" açıklamasını yaptı.

"Antep Fıstığı Lisanslı Depo ile üreticiler destekleniyor"



Öte yandan şehrin ve bölgenin en önemli tarım ürünlerinin başında Antep fıstığının geldiğini aktaran Bayram, "İpekyolu Kalkınma Ajansı işbirliğiyle Türkiye’nin ilk Antep Fıstığı Lisanslı Depo’sunu geçen sene hizmete açtık. 10 bin ton fiziki depolama kapasitesine sahip depomuz, tüm risklere karşı güvenli ve sağlıklı depolama imkânı sağlıyor ve üreticilerle tüccarlarımıza çeşitli teşvik destekleri sağlıyor” diye konuştu.