Gaziantep Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğü, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca 44 öğretim üyesi istihdam edecek.

İlan edilen kadrolara müracaat eden adayların Üniversite Senatosunca kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi'ndeki kriterleri karşılaması gerekmektedir. Tüm başvurular şahsen yapılacaktır.

İlanın başvuru süresi Resmi Gazete’de yayımlanma tarihinden itibaren 15 gündür.

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