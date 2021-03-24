Gaziantep Üniversitesi, Terapatik Rekreasyon Merkezi kuruyor

GAZİANTEP - GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, insanların fiziksel kapasitelerini kullanabilmeleri, kişilerin psikolojik, fizyolojik, anatomik yönden sağlıklı olabilmelerini sağlayan en güzel etkinliğin spor olduğunu söyledi. Terapatik Rekreasyon Merkezi’nin 20 dönümlük bir alana kurulacağını ifade eden Özaydın, şunları söyledi: “Spor, enegelli bireylerin gelişimi, topluma uyum sağlaması, kendi ihtiyaçlarını karşılayabilecek duruma gelmesi, ileriki yaşamlarında hayat mücadelelerini sürdürebilmesi için önemli ihtiyaç haline geldi. Unutmamalıyız ki herkes birer engelli adayı. Bu amaçla üniversitemizde açtığımız özel eğitime muhtaç çocuklarımız için yaşam becerilerini kazanacakları atölyeler, çalışma alanları, terapi merkezi kurarak çocuklara katkı sağlamak istiyoruz. Üniversitemizin spor tesislerinde çalışmaları için onlara rehber olacak öğretim elemanlarımızın eşliğinde destek alabilecek.”