Gaziantep Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı bina işlerini yaptıracak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Gaziantep Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, Şahinbey ilçesi Şehit Cuma Akıl Anadolu İmam Hatip Lisesi çelik çatı yapım işini açık ihale usulü ile ihale edecek. İhale teklifleri sadece EKAP üzerinden alınacak.

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