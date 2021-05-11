Gaziantep Valiliği'nden “Süt Üreticilerimize Vefa” projesi

GAZİANTEP (DÜNYA)

Gaziantep Valiliği koordinasyonunda, Şehitkâmil Kaymakamlığı, Şahinbey Kaymakamlığı, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği iş birliğinde, 'Süt Üreticilerimize Vefa' projesiyle süt üreticilerine destek olundu.

Proje kapsamında 17 günlük tam kapanma sürecinde restoran ve yeme içme mekânlarının faaliyet gösterememesi ve mevsimsel arz fazlalığı nedeniyle süt üreticilerinin elinde kalan sütler satın alınarak peynir yapıldı. Peynirler ise 65 yaş üstü ihtiyaç sahibi vatandaşlara, ücretsiz ulaştırılıyor.

“İlk etapta 10 ton dağıtacağız”

Proje hakkında açıklamalarda bulunan Gaziantep Valisi Davut Gül, 2'şer kilo halinde hazırlanan peynirlerin özellikle 65 yaş üstü vatandaşlar başta olmak üzere ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmaya başlandığını bildirdi.

Amaçlarının hem süt üreticilerini desteklemek hem de vatandaşlara yardım etmek olduğunu söyleyen Gül, “Herkesin bildiği üzere salgın döneminden geçiyoruz. Hem restoranların, yeme içme mekânlarının kapanması hem de mevsimsel olarak, süt üreticilerinin ürünlerinde arz fazlası oluştu. Bu sorunun ortadan kaldırmak için kaymakamlarımız, tarım müdürümüz, Koyun Keçi Yetiştiricileri Birlik Başkanımız bir araya geldiler. Üreticilerimizin ellerindeki sütlerin işlenerek bir miktarının farklı yerlere pazarlanması geriye kalan kısmının da 65 yaş üstü büyüklerimize ve vatandaşlarımıza Vefa Sosyal Destek Grubu eliyle dağıtılması için çalışmalara başlandı. İki kilogram salamura haline getirilen peynirlerimiz koyun keçi sütlerinden yapıldı. Antep peynirinin o anlamda da marka değeri var. İlk etapta 10 ton olarak alacağız, ihtiyaca göre, arza göre bu sayıyı revize edeceğiz.” dedi.

Ayrıca Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği'nin sütlerinin işlenmesini isteyen üreticilere de destek olacağını belirten Vali Gül, yanı sıra kendi ürününü satmak isteyenler için de tarım ve hayvancılık faaliyetleri noktasında herhangi bir engelin olmadığını, pazara götürerek ürünlerini satabileceklerini kaydetti.