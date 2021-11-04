Gaziantep, Yeşil Şehir ilan edildi

GAZİANTEP - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (GBB) şehrin yeşile geçişte kapsamlı bir yatırım programına dahil edilmesi için Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile güçlerini birleştirdi. GBB Başkanı Fatma Şahin ve EBRD Sürdürülebilir Altyapı Yönetici Direktörü Nandita Parshad Londra’daki EBRD merkezinde anlaşmayı resmileştirdi. GBB Başkanı Fatma Şahin, Londra’da EBRD Sürdürülebilir Altyapı Yönetici Direktörü Nandita Parshad ile karşılıklı uzlaşmanın sağlandığı iş birliği ile ilgili imzaları attılar. Buna göre Gaziantep, Banka'nın amiral gemisi kentsel sürdürülebilirlik programı EBRD Yeşil Şehirler’e katılacak ve kapsamlı bir yatırım planı geliştirecek. EBRD ilk adım olarak Gaziantep'te bir güneş enerjisi projesine yatırım yapmayı değerlendirecek ve şehrin güneş enerjisini elektrik şebekelerine entegre etmesine yardımcı olacak. Ayrıca programın bel kemiği Yeşil Şehir Eylem Planı çerçevesinde katı atık, su, atık su, sokak aydınlatması, enerji tedariği ve ulaşım dâhil olmak üzere iklime dayanıklı temel hizmetlerin nasıl sağlanacağını inceleyen yatırım planının yol haritası oluşturulacak. Planın gelişimini, İklim Yatırım Fonları’nın bir parçası olan Temiz Teknoloji Fonu finanse edecek.

Şahin: Hedefimiz TBB olarak çevre projelerini tüm belediyelerimize yaymak

Fatma Şahin, Glasgow’da süren COP 26 ile aynı dönemde bir toplantı dolayısıyla Londra'da bulunduklarını belirterek, EBRD Sürdürülebilir Altyapı Yönetici Direktörü Nandita Parshad ile bir araya geldiklerini söyledi. Şahin konuşmasının devamında şunları kaydetti: “Gaziantep için yeşil şehir olduğunun imzasını attık. Hem de Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) olarak Yeşil Türkiye'nin alt yapısını çalışmak için önemli bir adım attık. Bizim hedefimiz Belediyeler Birliği kapsamında ele aldığımız çevre projelerini Türkiye'nin dört bir yanına yaymak. Bugün Londra'da bir takım istişareler yaptık. Çevre projelerinden hem maddi hem de manevi yönden daha hızlı destek bulmak için EBRD'nin bizi yeşil şehirler kategorisine dahil etmesi çok önemliydi, bunu resmiyete kavuşturduk.”

İstişare toplantısında görüş bildiren Şahin, aynı zamanda Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı olduğundan da bahsetti. Çok yakın zamanda imzalanan Paris İklim Anlaşması’nın en büyük uygulayıcılarının şehirler olduğunu belirtti. Şahin, “Kalkınma yerelde başlar. Yeşil ekonomi bugün, dünyanın elindeki en büyük ajanda. Biz, Türkiye Cumhuriyeti olarak bu yasal düzenlemeyi çok hızlı bir şekilde Meclis’ten geçirdik. Geçen hafta itibariyle de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın adını Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak değiştirdik" diye konuştu. Yerel kalkınma çerçevesinde nasıl bir yol izleyeceklerini oluşturduklarını dile getiren Şahin, “Çalışmalarını sürdürdüğümüz, akıllı şehirler, dirençli şehirler, sağlıklı şehirler, güvenli şehirler ve yeşil şehirler konusunda ayrıca fikir projeleri de açıyoruz. Bu fikir projelerinden her bir belediyemiz, ‘benim de bir fikrim var’ deyip geliyor. Akademik bir jürinin değerlendirmesinden geçen fikir projelerine mali destek sağlıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum”

EBRD Sürdürülebilir Altyapı Yönetici Direktörü Nandita Parshad ise anlaşma ile ilgili şunları söyledi: “Gaziantep'i amiral gemisi Yeşil Şehirler programımıza katılmasını gönülden bekliyoruz. Birlikte çevresel zorlukları belirleyecek, önceliklendirecek ve sürdürülebilir altyapı yatırımları ve politika önlemleri ile ilişkilendireceğiz. Belediye Başkanı Şahin'in şehir için ileriye dönük vizyonunu memnuniyetle karşılıyor ve birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum.” Direktör Parshad en kısa zaman içinde Gaziantep'i ziyaret ederek muhtemel projeleri değerlendireceklerini de ifade etti.