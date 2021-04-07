Gaziantep’e 915 milyon liralık 9 su yatırımı yapılacak

Talip ÖZTÜRK

GAZİATEP - Gaziantep’te düzenlenen 12. Tarım, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Fuarı'na katılan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çiftçi ve hayvan üreticilerine yönelik müjdelerle kente geldiğini söyledi. Kentte 915 milyon liralık 9 su yatırımını hayata geçireceklerini belirten Pakdemirli, bunun yanı sıra Gaziantep’te bitkisel üretimi geliştirmek ve meraları ıslah etmek üzere ile hayvancılık alanında 5’er yeni projeye başlayacaklarını kaydetti. Gaziantep’te bal ormanı kurulacağını da duyuran Pakdemirli, “Bu alanda akasya, lavanta, biberiye gibi türlerden toplamda 25 bin fidanı toprakla buluşturacağız. Bu sayede orman köylüsüne ve arıcılara toplamda yıllık tahmini 100 bin lira ek gelir, bal üretimine toplamda yıllık tahmini 2 ton katkı sağlayacağız” açıklamasını yaptı.

“Gaziantep tarım ve gıda ürünleri ihracatında 3'üncü sırada”

Antepfıstığından zeytine, biberden üzüme, buğdaydan mercimeğe kadar yüzlerce ürünün yetiştirildiği Gaziantep topraklarının Türkiye’nin tarım ve gıda deposu konumunda olduğunu aktaran Pakdemirli, “Bu potansiyel, üreticilerimizin emeği, bakanlığımızın destekleriyle birleşince Gaziantep’in tarımsal üretiminde önemli artışlar yaşanıyor. Son 1 yılda Gaziantep’in toplam tarımsal üretim değeri yüzde 78 gibi bir rekor artış yaşadı. Gaziantep tarım ve gıda ürünleri ihracatında Türkiye’de 3.sırada. Geçen yıl 2.6 milyar dolara ulaşan ihracatı ile Gaziantep, tarım ve gıda ürünlerini dünyaya taşıyan illerimiz arasında geliyor. Bakanlık olarak verdiğimiz desteklerin, Gazianteplilerin girişimciliği, çalışkanlığı sayesinde ihracata dönüştüğüne şahit oluyoruz” diye konuştu.

Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi ise Gaziantep’in, gıda sanayisinde oluşturduğu katma değer, sağladığı istihdam ve ihracatıyla bu anlamdaki gücünü pandemi sürecinde bir kez daha gösterdiğini ifade etti. Salgın döneminde Gaziantep’in gıda üretiminde tüm dünyaya ihraç ederek yaşamsal ihtiyaçların karşılanması noktasında kritik bir rol üstlendiğini bildiren Ünverdi, “2020 yılında Gaziantep'in ihracatta ilk sırasında yüzde 44 ile tekstil sanayisi yer alırken ikinci sırasında ise yüzde 29 oranıyla tarımsal sanayi, hububat ürünleri yer almıştır. 2020 yılında Gaziantep'ten yapmış olduğumuz 7 milyar 935 milyon dolarlık ihracatımızın içerisinde tarıma dayalı üretimlerin payı 2 milyar 265 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Ortadoğu ülkeleri, AB ülkeleri ve Afrika ülkeleri başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesine Gaziantep'ten gıda ürünleri ihracatı yapılmaktadır. Tüm sektörlerde olduğu gibi komşu ülkelerimiz ile ticari ilişkilerimiz bu anlamda geçmişe dayalı olarak devam etmektedir” şeklinde konuştu.