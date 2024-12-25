Gaziantep’i gazi yapan o ruh hala dimdik ayakta

Gaziantep Valisi Kemal ÇEBER

Antep halkı, namus ve vatan sevgisi uğruna, yokluklar içinde günlerce aç ve susuz kalarak, hiçbir yerden destek almadan, yalnızca azmiyle direndi. Bu aziz şehir, 2 yıl 1 ay 28 gün süren kuşatma sırasında 6 bin 317 şehit vererek, 25 Aralık 1921’de özgürlüğüne kavuştu ve kahramanlık mücadelesini “Gazi” unvanıyla taçlandırıldı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk de Antep halkının bu kahramanlığını, “Türküm diyen her şehir, her kasaba ve en küçük Türk köyü, Gazianteplileri kahramanlık misali olarak alabilirler” sözleriyle onurlandırmıştır. Bugün, Valisi olmaktan gurur duyduğum bu aziz şehirde, halkımızda gördüğüm vatan sevgisi, memleket aşkı ve yardımlaşma gayreti, Gaziantep’i Gazi yapan o ruhun hala dimdik ayakta olduğunu bizlere göstermektedir.

Ne mutlu böyle şanlı bir geçmişe sahip olan bir millete… Bugün, bu topraklarda özgürce yaşıyorsak, bunu vatan uğruna canını feda eden binlerce şehidimize ve gazilerimize borçluyuz. Onların emaneti olan bu topraklara sonsuza dek sahip çıkmak bizlerin boynunun borcudur. Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşunun 103’üncü yıl dönümünü kutluyor; Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, bu şehrin ve ülkemizin bağımsızlığı uğruna can veren aziz şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum. Hayatta olan gazilerimize sağlıklı ve huzurlu bir yaşam diliyorum. Gaziantep’in Gazi unvanına yaraşır bu şanlı tarihi, nesiller boyu hatırlayacak ve yaşatacağız.