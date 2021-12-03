Gaziantep’in, 10 milyar dolar ihracat hedefine bir basamak kaldı

Talip ÖZTÜRK



GAZİANTEP - Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, İhracat rakamlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, ihracat rakamlarının geçen yılın kasım ayına oranla yüzde 27,7 oranında arttığını söyledi. Gaziantep’in Ocak-Kasım döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29,6 artışla 9 milyar 128 milyon 60 bin dolar ihracata ulaştığını ifade eden Ünverdi, şunları kaydetti: “Covid-19 salgınının neden olduğu olumsuzlukların etkilerine rağmen ihracat rakamlarımız ülkemiz ve ilimiz bazında yeni başarılar göstermeye devam ediyor. Birçok alanda öncü olan şehrimiz sanayisinin çarkları giderek daha hızlı dönmekte, üreticilerimiz ve ihracatçılarımız özveri ile çalışarak, daha fazla üretmek ve istihdam oluşturmak için ellerinden gelenin fazlasını yapıyorlar. Şehrimiz açısından gurur verici olan bu seviyelere ulaşmak güç birliği ve ortak akıl ile yapılan çalışmaların bir sonucudur. İhracattaki bu başarı ve sanayimizin sürdürülebilirliğini de kur, faiz ve enflasyon dengesiyle birlikte; öngörülebilirlik, istikrar ve güven ortamını tesis ederek sağlayabiliriz. Bu rakamlara ulaşılmasında büyük emekleri olan, canla başla çalışan sanayicilerimizi, ihracatçılarımızı, çalışanlarımızı ve emeği olan herkesi kutluyorum. Gaziantep Sanayi Odası olarak ihracat çarkındaki katkımızı daha da artırmak, bu yolda firmalarımızı daha güçlendirmek ve rekabetçiliklerini artırmak adına kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz.”

“Stabil kur sürdürülebilir ihracat için çok önemli”

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, 2021 yılını 10 milyar dolarlık ihracatla kapatacaklarını inandığını belirterek, “İhracatçı üyelerimiz, iş insanlarımız ve emektar çalışanları her hal ve şarta üretmeye ve satmaya gayret ediyorlar. Bu başarıda imzası olan herkesi tebrik ediyorum. Dış ticaret fazlası veren Gaziantep’in ihracattaki bu artış ivmesini devam ettirmesi için ihracatçılarımız elinden geleni yapıyor. Var gücümüzle yılı 10 milyar dolar ihracat ile kapatmaya çalışıyoruz. Ancak yüksek kur ülkeye döviz girdisi sağlasa da hammadde, enerji, lojistik başta olmak üzere pek çok girdinin dövize endeksli olması maliyetleri yükseltiyor. Daha öngörülebilir bir ekonomik iklim ve daha stabil bir kur ihracat artışımızın sürdürülebilirliği için önem arz etmektedir” dedi.

Güneydoğu’dan tüm zamanların en yüksek aylık ihracatı

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Fikret Kileci de bölgeden bir önceki yılın Kasım ayına göre yüzde 29 oranında artışla 1 milyar 97 milyon 100 bin dolarlık ihracat yapıldığını bunun da tüm zamanların en yüksek aylık ihracatı olduğunu bildirdi. 2021 yılının Ocak-Kasım döneminde bölgeden geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29’luk artışla 10 milyar 606 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini paylaşan Kileci, “Bölgemiz, Kasım ayı boyunca 2.594 firmayla ihracat gerçekleştirirken, Gaziantep’ten ihracat yapan firma sayısı ise 1.806 olarak hesaplandı. Bu rakamlarla, ihracatçı sayısı bakımından Bölgemiz ve Gaziantep için tüm zamanların en yüksek ayı olmuştur. Ayrıca 2021 Kasım ayında 95 firmamız ilk kez ihracat gerçekleştirdi. Bölgemizdeki ihracatçı sayısı her geçen gün artıyor” diye konuştu.

“İhracatın yüzde 38’i Ortadoğu’ya”

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin ihracatında en büyük paya sahip ülkeler arasında Ortadoğu ülkeleri yüzde 38,2 payla ilk sırada yer aldığını aktaran Kileci, “AB ülkeleri yüzde 18,3 payla ikinci ve Amerika ülkeleri ise yüzde 14,4 payla üçüncü sırada bulunuyor. 2021’in Ocak-Kasım ayları arasında toplam 198 ülkeye ihracat yapıldı. Irak, ABD, Suriye, İngiltere, İtalya, Almanya, İran, İsrail, Mısır ve Libya Bölgemiz ihracatında ilk sıralarda yer alan ülkelerdir” ifadelerini kullandı. Kileci, bölgeden en çok ihraç edilen ürün grupları arasında makine halıları, iplikler, kumaşlar, pastacılık ürünleri, plastikler ve mamulleri, değirmencilik ürünleri, bitkisel yağlar, demir-çelik mamulleri, ağaç ve orman ürünleri ile diğer gıda müstahzarlarının yer aldığını sözlerine ekledi. Kileci, Kahramanmaraş'ın 136,4 milyon dolar, Mardin'in 105,5 milyon dolar, Malatya'nın 47,1 milyon dolar, Diyarbakır'ın 26,6 milyon dolar, Şanlıurfa'nın 15,6 milyon dolar, Kilis'in 8 milyon dolar ve Adıyaman'ın 6,6 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirdiğini duyurdu.