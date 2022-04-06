Gaziantep’in aylık ihracatta ilk kez 1 milyar doları aştı

Talip ÖZTÜRK



GAZİANTEP - Gaziantep’in öncülük ettiği Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde ihracatta sağlanan yukarı yönlü ivme mart ayında da devam etti. Bölge ihracatı, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 18,8 oranında artarak 1 milyar 184 milyon 420 bin dolar seviyesine geldi. Bu tutarın 1 milyar 19 milyon 824 bin doları Gaziantepli ihracatçılar tarafından gerçekleştirildi. İhracatta yaşanan iş dünyası temsilcileri tarafından sevinçle karşılandı.

“Kar yapmaktan vazgeçtik, çarkları döndürmeye çalışıyoruz”

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, ihracat rakamlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede sanayicilerin artan maliyetlerine dikkat çekti. Sanayicilerin zor şartlarda üretim yaptıklarını anlatan Ünverdi, küresel ekonomi zincirinde yaşanan sorunlar ve girdi maliyetlerindeki olağanüstü artışlara rağmen Gaziantepli sanayicilerin azimle çalışmaya devam ettiğini belirterek, “Sanayicilerimiz, ihracatçılarımız, çalışanlarımız ülkemizin kalkınması için büyük bir mücadele veriyor. Hepsini yürekten kutluyor, teşekkür ediyorum. Maalesef zor bir dönemden geçiyoruz. Sanayicilerimizin artan maliyetlerle birlikte rekabet gücü azalıyor. Kar marjlarımız düşüyor ve artık kar yapmaktan vazgeçtik, çarkları döndürmeye çalışıyoruz. İhracat rakamlarımız artıyor ama burada da ürün bazında bir artış ve kar elde etmekten çok artan girdi fiyatlarının ürün fiyatlarımıza yansımasının sonucunu görüyoruz” dedi.

“Gaziantep, büyümeye devam ediyor”

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım da Gaziantep’in büyümeye devam ettiğini belirterek, “Her ne kadar zorlu günlerden geçsek de Gaziantepliler tüm zorluğa rağmen üretmekten, çalışmaktan, şehrine ve ülkesine değer katmaktan geri durmuyor. İhracatçı üyelerimizin bu azmi de açıklanan ihracat verileriyle ortaya konuyor. Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,81 oranında artış sergileyerek 1 milyar doların üzerine çıkan aylık ihracatımızla 2022 yılı ilk çeyreğinde 2 milyar 646 milyon 385 bin dolara ulaşmayı başardık. Bu veriyle birlikte de bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 15,79 artış yakaladık. İlk çeyrekte elde ettiğimiz bu başarıyla birlikte Türkiye ihracatındaki payımız da 4,8 oldu. Veriler bizim için çok güzel fakat bu başarılı performansın sürdürülebilmesi için artan girdi maliyetlerinin düşmesi, yatırım iştahının da artması gerek. İhracatta üretim kapasitesi yüzde 80 ancak bugün açıklanan enflasyon verilerine göre Üretici Fiyat Endeksi ÜFE de yüzde 114,97. Bu da bize, maliyetlerin her geçen gün daha da arttığını gösteriyor” diye konuştu.

“Gaziantep, Türkiye’ye model olacak bir şehir”

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Başkanı Fikret Kileci de Gaziantep’ten bin 870, bölgeden ise 2 bin 659 aktif ihracatçı sayısı ile tüm zamanların en yüksek ihracatçı sayısına ulaşıldığını kaydetti. Gaziantep’ten en çok ihraç edilen ürünlerin tekstil ve hammaddeleri, hububat-bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, halı, kimyevi maddeler ile demir, demir dışı metaller olduğunu aktaran Kileci, “Gaziantep ihracatının ithalatı karşılama oranı yüzde 129. Gaziantep, dış ticaret verileriyle Türkiye’ye rol model olabilecek bir şehir. Hedefimiz en kısa zamanda Gaziantep’i Türkiye’nin en çok ihracat gerçekleştiren illeri içinde daha da yukarılara taşımak” ifadelerini kullandı. Kileci ayrıca; 2022 yılı Mart ayında GAİB'e bağlı diğer illerden Kahramanmaraş'ın 150 milyon dolar, Mardin'in 112 milyon dolar, Malatya'nın 46 milyon dolar, Diyarbakır'ın 23,2 milyon dolar Şanlıurfa'nın 21,6 milyon dolar, Kilis'in 6,7 milyon dolar ve Adıyaman'ın 5,6 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirdiğini duyurdu.