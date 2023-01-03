Gaziantep’in gözü, savunma sanayisinde

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Başkanı Adnan Ünverdi, 2018’den beri askeri fabrikaların ve savunma sanayisinin takiplerinde olduğunu söyledi. 4 yıl önce askeri fabrikalara tedarik sağlayan firmaların az olduğunu hatırlatan Ünverdi, “O dönemlerde Gaziantep’te 4 onaylı tedarikçi varken, Konya’da bu rakam 45’lerdeydi. O dönemlerde biz ‘bu konuya yoğunlaşmamız gerek’ dedik. Çünkü savunma sanayisinde katma değerli ürün var” diye konuştu.

Şu an Gaziantep'te askeri fabrikalara ürün sağlayan onaylı tedarikçi firma sayısının 27'ye ulaştığını vurgulayan Ünverdi, şöyle konuştu:

“Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığıyla (SSB) direkt irtibat kurmak suretiyle Roketsan, HAVELSAN, Aselsan gibi vakıf şirketleriyle iş yapan firma sayısını yükseltmeye çalışıyoruz. Bu anlamda GSO olarak firmalarımızla vakıf şirketlerini temasa geçirmek adına SSB İrtibat Ofisi’ni kurumumuzda açtık. Ofisimizde direkt SSB yetkilileri bulunacak, şirketlerin isteği olan ürünlerin örnekleri Gaziantep’e getirilecek ve biz de sanayicilerimizle buluşturacağız.”