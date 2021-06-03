Gaziantep’in projeleri BM ile dünyaya duyurulacak

GAZİANTEP - İktisadi İş birliği ve Gelişme Teşkilatı (OECD) Kapsayıcı Büyüme İçin Şampiyon Belediye Başkanları Koalisyonu’na kabul edilen Gaziantep büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, UN-Habitat İcra Direktörü Maimunah Mohd Sharif ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı. İkili arasında yapılan görüşmede Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin hayata geçirdiği projeler ele alındı. Fatma Şahin, ziyarette OECD’nin kriterlerini yerine getiren Gaziantep’in projelerini sunun eşliğinde anlattı.

Sunumun devamında ise çiftçilere verilen destekler, gastronomi ve eğitim merkezi, akıllı belediyecilik, Şehrimi Güzelleştir Projesi, GİKOM, Benim Şehrim Benim Aklım Projesi, antik kentler, Yesemek Heykel Atölyesi, Zeugma Antik Kenti, Rumkale, kasteller ve livaslar, gastronomi ve TEKNOFEST, müzeler, Anadolu Arkeoloji Ensttitüsü projeler hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

“Toprakla uğraşan ilk belediye olduk”

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, UN-Habitat’a bakan bir şube müdürlüğü kurup bu işleri yakından takip edeceklerini söyledi. Küresel gündemin artık pandemiden sonraki dünyaya hazırlık içerisinde olduğunu belirterek, “Dünya Ekonomik Formu risk haritasında bulaşıcı hastalıklar, bitkisel örtünün azalması, su yönetimi gibi dünyayı bekleyen büyük sorunları maddeleştirdi ve açıkladı. Bunun için şehri akıllandırmamız lazım, sorunlarımızı çözerken yüksek teknolojiye hızla geçmemiz lazım. İkinci başlığımız ise yeşil ekonomi. Bununla alakalı 2014 yılında başkan olur olmaz İklim Master Planı’nı devreye soktuk. Karbondioksit salınımını yüzde 40 azaltmayı amaçladık. Tarım Daire Başkanlığı ile toprakla uğraşan ilk belediye olduk. Tarım ve kendi kendine yetme artık ülkeler için milli güvenlik meselesi oldu. Kadınlarla çalışarak aile ekonomisini güçlendirmeyi hedefledik. Biz Enerji A.Ş. kurarak tükettiğimiz enerjinin tamamını yenilenebilir enerji üzerinden üretmeyi hedefliyoruz. Biz kapsayıcılığa çok önem veriyoruz. Bütün hizmetlerden daha çok istifade etmek için kimseyi ayırt etmeden bütün çalışmalara herkesi dahil ediyoruz. UN-Habitat ile ortak çalışarak sizin sahip olduğunuz networkleri kullanmak ve projelerimizi dünya ile paylaşmak istiyoruz. Güçlü bir ekibimiz var. 2024’de küresel gündemde en iyi örnek olmaya devam etmek istiyoruz” diye konuştu.

“Gaziantep’i dünyaya duyurabilir, destek olabiliriz”

Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programı (UN-Habitat) İcra Direktörü Maimunah Mohd Sharif, de Gaziantep’e gerçekleştirdiği ziyaretinden dolayı mutlu olduğunu ifade etti. Ziyaret amacının, projelere ve çalışmalara destek olmak olduğunu aktaran Sharif, şunları kaydetti: “Kültür-sanat, yeşil enerji ve geri dönüşüm platformlarında birçok başarıya imza attınız. Bu çalışmaların dünyaya duyurulması aşikardır. Dolayısıyla çalışmalarınızın dünyada daha çok ses getirmesi için ortak çalışabiliriz. 1998’de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından küresel bir etkinlik gerçekleştirildi. Sürdürülebilirlik hususuna değinildi. Buna atfen gerek Türk Devleti gerekse sizlerle iş birliği ve çalışmaları güçlendirmek hedeflerimizden birisi. Ayrıca sizlerle bir ortak masa oluşturarak iş birliği anlaşması imzalamak bir diğer amacım. BM HABITAT dahilinde pek çok platform var buna ev sahipliği yapabiliriz hem de BM’ de tanıtım yapılabilir.”