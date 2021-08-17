Gaziantep’in saklı cenneti Huzurlu, turizme kazandırılmayı bekliyor

Talip ÖZTÜRK

GAZİANTEP - Huzurlu Yaylası Kalkınma Geliştirme ve Güzelleştirme Derneği Başkanı Haydar Dal, hava ve su kriterleri bakımında Türkiye’nin en iyi iki yerinden biri olan Kaz dağlarından sonra saf ve bol oksijenin en çok yerlerden biri olduğu bilinen yaylanın turizme kazandırılmasıyla kentin ekonomik, sosyal ve kültürel olarak birçok kazanımları olacağını söyledi.

İslahiye İlçesi’nde Amanos dağları zirvesinde saklı bir cennet olarak nitelendirilen Huzurlu Yaylası, birçok özelliği ile Türkiye’nin özel alanlarından biri olarak dikkati çekiyor. Karasal ve ılıman iklime sahip yayla, 1994 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla turizm geliştirme alanı ilan edildi. Belli bir bölümü Milli Park ilan edilen yayla, yılın 6 ayı günlük ortalama 2 bin kişiyi ağırlıyor. Bölge halkının bahçe tarımı ve hayvancılıkla geçimini sağladığı yaylada, imar planının olmayışı ciddi bir çarpık yapılaşmaya yol açmış durumda. Kentin, turizm cazibesi en yüksek bölgelerden biri olarak gösterilen yayla, aynı zamanda çeşitli sorunlarla da boğuşuyor. Huzurlu Yaylası Kalkınma Geliştirme ve Güzelleştirme Derneği Başkanı Haydar Dal, bölgeye hala 1950’li yıllarda kazma kürek ile yapılan dik bir sırtın her iki yamacından toplam 30 virajdan oluşan yoldan gidildiğini söyledi.

“Huzurlu, birçok sorunla boğuşuyor”

Dar ve bakımsız olmasının bölgeye gezmek, piknik yapmak vb. amaç için gelmek isteyenleri zorladığını kaydeden Dal, “Yolun Gedik dediğimiz zirve noktası maalesef kış aylarında yoğun kar yağışı nedeni ile geçit vermemektedir. Bu kapsamda yaz kış açık olacak daha düşük rakımlı bir güzergâhtan yol yapılmasını önerdi Bu konuda fikri gündemde olup inşallah bu yıl içerisinde çalışmaları bitirilecektir diye umut ediyoruz. Bu yolun esasen birçok faydası olacaktır. Her şeyden önce yoğun bir Orman örtüsüne sahip bu bölgede muhtemel Orman yangınlarına müdahale daha kısa ve etkin olacaktır. Yaz kış gidilen bir yer olacaktır. Bu bir kamu hizmetidir ve genel olarak herkesin yararına olacaktır” diye konuştu. 450 hanenin bulunduğu yaylada elektrik bulunmadığını aktaran Dal, Amanos Dağları’nda birçok yaylaya elektrik sağlandığını belirterek, bölgenin turizm gelişim alanı olmasının engel teşkil ettiğini ifade etti. Dal, bu konuda yetkililere destek olmaları çağrısında bulunarak, bir diğer sorunlarının da çarpık yapılaşmaya yol açan imar sorunu olduğunu anlattı. Sorunun bir an öne çözülmesini isteyen Dal, kaçak ve çarpık bir yapılaşmanın hızla arttığını, bunun da zamanla mağduriyetlere neden olduğunu kaydetti.

“Kentin turizm değerlerine değer katacak”

Yamaçlarında çok sayıda kaynak suyu bulunan yaylanın, su sorunu olduğuna da değinen Dal, şunları kaydetti: “Bu sular ihtiyaca cevap verecek durumda değil. Dolayısıyla Gaziantep il sınırları içerisinde çıkan kansız suyunun 7 kilometrelik boru ve 50 tonluk bir depo ile kullanıma sunulması önemlidir. Bu konu GASKİ’nin alanına giren bir konudur. Yapılacak ve de yerel halkın çıkarlarına ters düşmeyen her projeye uyarız. Yeter ki bu su insanların kullanımına sunulsun. Suyun olmadığı yerde hayat olmaz. Bir diğer sorunumuz ise telefon. Bölgede telefonlarımız çekmiyor.” Dal, bölge sorunlarının çözülmesiyle yaylada yaz-kış turizminin yapılabileceğine dikkati çekerek, “Huzurlu’nun talan edilmesinin önüne geçilsin istiyoruz. Sorunların çözüme kavuşturulmasıyla yaylamız, kentimizin yükselen turizm değerlerine değer katacak” ifadelerini kullandı.