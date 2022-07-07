Gaziantep’in tanınmış simalarından Dr. Mirkelam hayatını kaybetti

Talip ÖZTÜRK



GAZİANTEP - Türkiye’nin göz hastalıkları alanında önemli çalışmalara imza atan Hüseyin Mirkelam İstanbul’da geçirdiği kalp krizinin ardından yaşama veda etti. Mirkelam İstanbul’da düzenlenen cenaze töreniyle ebediyete uğurlandı. Göz Doktoru merhum Hüseyin Mirkelam için Marmara Üniversitesi Altunizade İlahiyat Fakültesi Camiinde ikindi namazını müteakiben düzenlenen cenaze namazına Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Birecik Belediye Başkanı Mahmut Mirkelam, ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Mirkelam’ın cenazesi İstanbul Ümraniye Kocatepe Mezarlığında bulunan aile mezarlığında defnedildi.



Mirkelam için İstanbul ve Gaziantep ve Birecik’te taziye evleri kurulacağı ifade edilirken İstanbul’da Ataşehir Belediyesine ait Esatpaşa Taziye Evinde kabul edileceği, 6-7-8 Temmuz tarihlerinde Gaziantep'te Bülent Uslu Taziye evinde taziyeleri kabul edileceği açıklandı.