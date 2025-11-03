Gaziantep’in tanıtımı için THY ile profesyonel iş birliği yapılacak
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep Valiliği öncülüğünde Türk Hava Yolları’nın (THY) Gaziantep İli Tanıtımı Toplantısı gerçekleşti.
Güneş DOĞDU SOYLU
Kamu kurumlarının yetkilileri, üniversite rektörleri, STK temsilcileri ve THY yöneticilerinin katıldığı, Zeugma Mozaik Müzesi Konferans Salonu’nda yapılan toplantıda kentin turizm potansiyelinin artırılması, yurt içi ve yurt dışı destinasyonlarda Gaziantep markasının güçlendirilmesi, gastronomi turizminin desteklenmesi konularında fikir alışverişinde bulunuldu.
THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, Gaziantep merkezli 10 şehirde bulunan 17 kültürel varlığı kapsayan destinasyonda hedeflere ulaşılması için uluslararası tanıtım ve iş birlikleri, tematik tur paketlerinin geliştirilmesi, bölgesel farkındalık ve altyapı gelişimi, hedef pazarlar olan Asya, Uzak Doğu ve Amerika bölgelerinden gelecek turistlere yönelik tanıtım çalışmaları, influencer, basın ve acente iş birlikleri başta olmak üzere konular irdelendi. Ayrıca toplantıda Bolat, sunumunda tarihte zeytinin serüveninin bölge genelinde dikkat çektiğini, bu turlar sırasında ise 7 bin yıllık geçmişiyle Antep peynirinin de ilgilerini çektiğini belirterek, bu tescilli ürünün tanıtımı adına da adımlar atabileceklerini ifade etti.
“Hazinemiz kültürel mirasımız”
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kentin OECD Şampiyon Şehir, EBRD Yeşil Şehir ve Avrupa Ödülü sahibi olduğunu belirterek şunları aktardı: “Kültürel mirasımız da diğer önemli hazinemiz. Bugün iki hazineyi bir araya getirdik ve birleştirdik. Bir taraftan ortak geçmişimiz var. Geleceğe emin adımlar ilerliyoruz. Geçmişimizde büyük medeniyet var. Cumhuriyet Dönemi’nin en güzel eserleri burada ve bunların tanıtılma ihtiyacı var. Tanıtım deyince bizim en önemli tanıtım ayağımız, tanıtım mekanizmamızdan bir tanesi elbette ki Türk Hava Yolları.”