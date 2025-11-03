Gaziantep’in tanıtımı için THY ile profesyonel iş birliği yapılacak

Güneş DOĞDU SOYLU

Kamu kurumları­nın yetkilileri, üniversite rek­törleri, STK temsilcileri ve THY yöneticilerinin katıldığı, Zeugma Mozaik Müzesi Kon­ferans Salonu’nda yapılan toplantıda kentin turizm po­tansiyelinin artırılması, yurt içi ve yurt dışı destinasyon­larda Gaziantep markasının güçlendirilmesi, gastronomi turizminin desteklenmesi ko­nularında fikir alışverişinde bulunuldu.

THY Yönetim Ku­rulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, Gazi­antep merkezli 10 şehirde bu­lunan 17 kültürel varlığı kap­sayan destinasyonda hedefle­re ulaşılması için uluslararası tanıtım ve iş birlikleri, tema­tik tur paketlerinin geliştiril­mesi, bölgesel farkındalık ve altyapı gelişimi, hedef pazar­lar olan Asya, Uzak Doğu ve Amerika bölgelerinden gele­cek turistlere yönelik tanıtım çalışmaları, influencer, ba­sın ve acente iş birlikleri baş­ta olmak üzere konular irde­lendi. Ayrıca toplantıda Bolat, sunumunda tarihte zeytinin serüveninin bölge genelinde dikkat çektiğini, bu turlar sı­rasında ise 7 bin yıllık geçmi­şiyle Antep peynirinin de ilgi­lerini çektiğini belirterek, bu tescilli ürünün tanıtımı adı­na da adımlar atabileceklerini ifade etti.

“Hazinemiz kültürel mirasımız”

Gaziantep Büyükşehir Be­lediye Başkanı Fatma Şahin, kentin OECD Şampiyon Şe­hir, EBRD Yeşil Şehir ve Av­rupa Ödülü sahibi olduğu­nu belirterek şunları aktardı: “Kültürel mirasımız da diğer önemli hazinemiz. Bugün iki hazineyi bir araya getirdik ve birleştirdik. Bir taraftan or­tak geçmişimiz var. Gelece­ğe emin adımlar ilerliyoruz. Geçmişimizde büyük mede­niyet var. Cumhuriyet Döne­mi’nin en güzel eserleri bura­da ve bunların tanıtılma ih­tiyacı var. Tanıtım deyince bizim en önemli tanıtım aya­ğımız, tanıtım mekanizma­mızdan bir tanesi elbette ki Türk Hava Yolları.”