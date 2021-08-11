Gaziantep’in tarihine ışık tutan 3 kitap tanıtıldı

Talip ÖZTÜRK



GAZİANTEP - Şehitkamil Belediyesi tarafından kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı olan 2021’e özel ‘Kültür Yayınları 100. Serisi’ kapsamında Prof. Dr. Zeynel Özlü tarafından kaleme alınan 19. Yüzyılın İlk Yarısında Osmanlı Devleti’nde Bir Dram ‘Nizip Savaşı’, Gaziantep'te Gönülleri Birleştiren Bir Eren ‘Dülükbaba’ ile Yavuz Sultan Selim'in Kutlu Seferi ‘Mercidâbık Savaşı’ isimli 3 tarih kitap tanıtıldı.

Kitap tanıtım programına; Türkiye Büyük Millet Meclisi İdare Amiri ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şehitkamil Belediyesi Başkan Yardımcıları Murat Özgüler, Ceyda Gürsel, Fatih Ermeydan, Mehmet Ali Korkmaz, Serkan Özatıcı, Prof. Dr. Zeynel Özlü, Kültür ve Turizm İl Müdürü Mehmet Bülent Öztürk, Ordu İl Müdürü Tnk. Alb. Erhan Özsoy ve Kent Konseyi Başkanı Samet Bayrak katıldı.

“Eserler, tarihin önemli bir noktasında hayat sürdürdüğümüz ortaya koymuş”

TBMM İdare Amiri Ali Şahin, burada yaptığı konuşmada, “Zenginliklerimizi ön plana çıkarmak, yazılı metinler haline dönüştürmek, şehrin kültür, sanat dokusunu kalıcı, basılı materyaller haline dönüştürerek gelecek nesillere taşımak çok kıymetli, değerliydi. Bunun eksikliğini, şehrimizin, medeniyetimizin tarihini, şehrimizin jeopolitik anlamda ne tür değerler arz ettiğini görmemiz ve gelecek nesillere aktarmamız açısından gerçekten çok önemliydi. Sayın Başkanımız, sağ olsun Zeynel Hocamın da müstesna çaba ve gayretleriyle tarihimizle buluşturma, tarihimizle yüzleştirme, jeopolitiğimizin ne anlama geldiğini gösterebilmek adına üzerinde yaşam sürdüğümüz bu şehrin aslında geçmişte ne tür büyük kırılmalara sebebiyet verdiğini, tarih köşesinin ne kadar önemli bir noktasında hayat sürdüğümüzü ortaya koymak adına bu eserleri ortaya koymuş. Bu anlamda hem Belediye Başkanımıza hem de Zeynel Hocama teşekkürlerimi, şükranlarımı sunuyorum” dedi.

“25 Aralık’a kadar yetişecek başka eserlerimiz de var”

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ise göreve geldikleri andan itibaren şehrin kültürel ve sosyal hayatına katkı koyabilmek adına imkanları en üst düzeyde kullanmaya gayret gösterdiklerini kaydetti. “Belediye olarak yapabileceklerimiz belli, bu işin ehilleri var” diyen Fadıloğlu, bu konuda Gaziantep Üniversitesi ile yaptıkları çalışmalar neticesinde kitap serilerini devam ettirdiklerini belirterek, “Bundan sonraki süreçte de devam ettireceğiz. Bu tür akademik çalışmalar varsa biz seve seve onun arkasındayız. Yarın bu görevler bitecek, bizler buradan ayrılacağız ama o eserler kalacak. Özellikle kültür hayatımızla ilgili somut olan ve olmayan kültürel miraslarımız da dahil olmak üzere bizden sonraki nesillere de aktarılabilmesi adına bu kaynaklar çok önemli. Hep kulaktan kulağa geçiyor ama yazılı olarak elimizde eserler yok” diye konuştu. Eserlerin özellikle akademik camia tarafından kaleme alınmış olmasının kendilerini rahatlattığını dile getiren Fadıloğlu, şunları kaydetti: “Yoksa kulaktan dolma bilgilerle derlenen eserler de var. Bunlar bize geliyor ama biz bu eserlerin basımıyla ilgili hiçbir zaman taraf olmadık. Çünkü yarın bunun sorumluluğu var. Bizden sonra bu yanlış bilgilerin yanlış olarak aksetmemesi adına akademik çalışmalara destek vermeye devam edeceğiz. İnşallah 25 Aralık’a kadar yetişecek başka eserlerimiz de var. Onları da yetiştirmiş oluruz. 101. yıla da sarkan olursa bunları devam ettireceğiz. Prof. Dr. Zeynel Özlü’nün de kitaplara ilişkin bilgiler paylaştığı program Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu’nun Prof. Dr. Özlü’ye çiçek takdim etmesiyle son buldu.