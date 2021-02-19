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Gaziantep'in üç lezzeti daha tescil ettirildi

Resmi Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Bülteni’nde yer alan bilgiye göre, Gaziantep mutfağına ait yöresel lezzetlerden Gaziantep Küşleme Kebabı, Gaziantep Malhıtalı (Mercimekli) Köftesi ve Gaziantep Öz Çorba’nın Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin girişimleriyle coğrafi işaret tescili aldı.

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Talip ÖZTÜRK

GAZİANTEP - Coğrafi işaret tescil belgesi onaylanan yöresel lezzetleriyle birlikte Gaziantep, 40 coğrafi işaret ve 1 geleneksel ürün ile Türkiye’de en fazla tescilli ürüne sahip olan il unvanını korudu. Gaziantep’in tescillenen üç ürününün yanı sıra Bitlis Büryan Kebabı, Cizre Memilhava Kurabiyesi, Kütahya Bitli Helva ve Ömerli Karfoki Üzümü tescil onayı alan diğer ürünler oldu.

 