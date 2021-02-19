Gaziantep'in üç lezzeti daha tescil ettirildi

Talip ÖZTÜRK



GAZİANTEP - Coğrafi işaret tescil belgesi onaylanan yöresel lezzetleriyle birlikte Gaziantep, 40 coğrafi işaret ve 1 geleneksel ürün ile Türkiye’de en fazla tescilli ürüne sahip olan il unvanını korudu. Gaziantep’in tescillenen üç ürününün yanı sıra Bitlis Büryan Kebabı, Cizre Memilhava Kurabiyesi, Kütahya Bitli Helva ve Ömerli Karfoki Üzümü tescil onayı alan diğer ürünler oldu.